Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar STF arrested 50 thousand rewardy thakur Yadav from jharkhand
बिहार का कु्ख्यात झारखंड से गिरफ्तार; 50 हजार के इनामी ठाकुर यादव को STF ने दबोचा, हत्या-लूट समेत कई केस

बिहार का कु्ख्यात झारखंड से गिरफ्तार; 50 हजार के इनामी ठाकुर यादव को STF ने दबोचा, हत्या-लूट समेत कई केस

संक्षेप:

बिहार एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी ठाकुर यादव को झारखंड से गिरफ्तार किया है। जिस पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 6 आपराधिक मामले दर्ज है। भोजपुर में मॉल पर फायरिंग मामले में बीते एक साल से फरार चल रहा था।

Jan 03, 2026 03:57 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार एसटीएफ ने भोजपुर जिला के 50 हजार रूपये के इनामी कुख्यात अपराधी ठाकुर यादव को रामगढ़ (झारखंड) से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ठाकुर यादव विगत वर्षों से गोलीबारी एवं रंगदारी के कांड में फरार चल रहा था। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार स्थित एक मॉल पर फायरिंग में वांछित था। ठाकुर यादव सरैया निवासी लाल बाबू यादव का पुत्र है। उसके खिलाफ पूर्व से हत्या, अपहरण, रंगदारी और लूट सहित छह मामले दर्ज हैं। सभी मामले कृष्णगढ़ थाना में दर्ज हैं। फायरिंग के एक मामले में वह करीब एक साल से अधिक समय से फरार चल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उसकी गिरफ्तारी को भोजपुर पुलिस के साथ एसटीएफ भी लगी थी। इस बीच शुक्रवार को ठाकुर यादव के झारखंड के रामगढ़ में होने की सूचना मिली। उस आधार पर एसटीएफ की साथ छापेमारी में उसे रामगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार तीन अक्टूबर 2024 की सुबह सरैया बाजार स्थित एक मॉल पर बाइक सवार दो अपराधियों द्वारा फायरिंग की गयी थी। बाइक सवार लड़कों द्वारा पहले मॉल में जाकर कहा गया ठाकुर यादव ने दुकान बंद करने को कहा गया है। उसके बाद फायरिंग की गयी थी। तब गोली मॉल के पास लगे बोर्ड पर लगी थी।

ये भी पढ़ें:थावे मंदिर चोरी के आरोपी इंजमामूल का हाफ एनकाउंटर, मां का मुकुट ले गये थे चोर
ये भी पढ़ें:बिहार में सुबह-सुबह हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने शिकारी राय को मारी गोली

बाइक सवार लड़कों द्वारा पहले मॉल में जाकर कहा गया ठाकुर यादव ने दुकान बंद करने को कहा गया है। उसके बाद फायरिंग की गयी थी। तब गोली मॉल के पास लगे बोर्ड पर लगी थी। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। छानबीन के दौरान फायरिंग में ठाकुर यादव और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कौशिक दुलारपुर गांव निवासी उसके रिश्तेदार सुजीत यादव सहित तीन लोगों का नाम आया था।

उसके बाद से ही ठाकुर यादव फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार ठाकुर यादव के खिलाफ कृष्णगढ़ थाने में 2023 के जून माह में रंगदारी और लूट के दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसके बाद 2023 में हथियार के साथ उसे गिरफ्तार भी किया गया था। 2017 में उसके खिलाफ लूट और डकैती सहित तीन जबकि 2016 में हत्या का केस दर्ज हुआ था।

ये भी पढ़ें:मोकामा के कुख्यात नीरज बॉस का हाफ एनकाउंटर, बेगूसराय से पकड़े गए 4 बदमाश