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बिहार: वंदना ने रग्बी खेले बिना ही लिया खेल सम्मान, भवन निर्माण में नौकरी भी; सचिव की पत्नी पर होगा FIR

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव की पत्नी वंदना कुमारी पर बिना मैच खेले लाभ लेने का मामला सामने आया है। वंदना कुमारी किसी भी मैच में खेलती नहीं दिखीं। वहीं, जर्सी नंबर 12 पहने दूसरी खिलाड़ी पूरे चैंपियनशिप के दौरान टीम के साथ नजर आई। 

rugby player vandana
बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव की पत्नी वंदना कुमारी पर संगीन आरोप लगे हैं।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) की जांच में 2019 की सीनियर महिला राष्ट्रीय रग्बी-7 चैंपियनशिप में खिलाड़ी के तौर पर शामिल नहीं होने के बावजूद टीम की सदस्य बनकर वंदना कुमारी लाभ लेने का मामला सामने आया है। वह भवन निर्माण विभाग में खेल कोटे से नियुक्त हैं। प्राधिकरण ने इसे प्रथमदृष्टया प्रतिरूपण और गलत तरीके से लाभ लेने का मामला मानते हुए वंदना कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की है। वंदना के पति पंकज ज्योति बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव हैं। बीएसएसए ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को भी विभागीय और कानूनी प्रावधानों के तहत जांच के लिए पत्र लिखा है। बीएसएसए के महानिदेशक सह सीईओ रवींद्रण शंकरण ने सात अगस्त को पटना के एसएसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई का अनुरोध किया है।

बीएसएसए की जांच रिपोर्ट के अनुसार, पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 19 से 21 जुलाई 2019 तक आयोजित सीनियर महिला राष्ट्रीय रग्बी-7 चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। आधिकारिक टीम पंजीकरण में वंदना कुमारी का नाम खिलाड़ी नंबर 12 के रूप में दर्ज था। इसी आधार पर उन्हें खेल सम्मान योजना, 2021 के तहत 33,333 रुपये की राशि भी दी गई।

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एसएसपी को भेजे पत्र में तीन आरोप

बीएसएसए ने कंकड़बाग थाने के थानेदार को भी प्रतिलिपि देते हुए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। पत्र में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जांच के लिए कहा गया है।

वंदना किसी भी मैच में खेलती नहीं दिखी

रिपोर्ट में कहा गया है कि वंदना कुमारी किसी भी मैच में खेलती नहीं दिखीं। वहीं, जर्सी नंबर 12 पहने दूसरी खिलाड़ी पूरे चैंपियनशिप के दौरान टीम के साथ नजर आई। वह टीम के साथ ड्रिंक्स ब्रेक में भी दिखी और मैचों में सक्रिय रूप से शामिल रहीं। आधिकारिक टीम फोटो में 12 खिलाड़ियों के पंजीकरण के बावजूद पदक के साथ 11 खिलाड़ी ही दिखाई देते हैं और वंदना कुमारी की पहचान उस तस्वीर में नहीं हो सकी।

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वंदना कुमारी पदक समारोह के वीडियो में दिखाई देती हैं और ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आती हैं। हालांकि, रिपोर्ट में उल्लेख है कि वह टीम की अन्य सदस्यों की तरह बिहार टीम की जर्सी में नहीं थीं और मंच पर पहुंचने का उनका रास्ता भी अन्य खिलाड़ियों से अलग था। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की आठ फरवरी 2021 की स्वीकृत सूची में वंदना कुमारी को 2019 की राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार महिला टीम की उपलब्धि पर 33,333 नकद पुरस्कार स्वीकृत हुआ था।

ड्रैगन बोट में भी नौकरी पाने की योजना के तहत किया था दावा

जांच में एक और मामला सामने आया है। वंदना ने पांच दिसंबर 2024 को मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत ड्रैगन बोट खेल के आधार पर ज्यादा ग्रेड पे वाली नौकरी का भी दावा किया था। उन्होंने 2023 की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और थाईलैंड में प्रतियोगिता में भाग लेने का उल्लेख किया था। इसके लिए वंदना ने विभाग से अनुमति या एनओसी नहीं ली थी। विदेश यात्रा के लिए उन्हें जो अवकाश स्वीकृत हुआ था, वह निजी के लिए था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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