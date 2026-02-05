Hindustan Hindi News
बिहार के 400 अस्पतालों को क्यों जारी हो गया नोटिस, मची खलबली

संक्षेप:

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य और जिला स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। पर्षद के अध्यक्ष डीके शुक्ला ने कहा कि पिछले दो से तीन दिनों में राज्य के लगभग 400 अस्पतालों को मेडिकल कचरा के निष्पादन में मानकों का ख्याल नहीं रखने को लेकर नोटिस भेजा गया है।

Feb 05, 2026 07:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
मेडिकल कचरा के निबटारे में असहयोग कर रहे राज्य के 400 अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने ऐसे अस्पतालों को नोटिस भेजा है जो बायोमेडिकल कचरा का निस्तारण तय मानकों के तहत नहीं कर रहे। ऐसे अस्पतालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि एक- एक कर अस्पतालों के बायोमेडिकल कचरा निपटना की प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य और जिला स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। पर्षद के अध्यक्ष डीके शुक्ला ने कहा कि पिछले दो से तीन दिनों में राज्य के लगभग 400 अस्पतालों को मेडिकल कचरा के निष्पादन में मानकों का ख्याल नहीं रखने को लेकर नोटिस भेजा गया है।

संबधित जिले के सिविल सर्जन को भी इस बाबत सूचना भेजी गई है ताकि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो। पर्षद के एक अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तय राज्य के चार नोडल केंद्र से भी इस बाबत विवरण मांगा गया है कि कौन-कौन से ऐसे अस्पताल हैं जो संबंधित तय एजेंसियों को बायोमेडिकल कचरा के निपटारे में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इधर, पटना जिले के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य संस्थानों की जांच भी गुरुवार से शुरू हो जाएगी। योजना के तहत जिले के एक एक अस्पताल की कुंडली खंगालने की तैयारी है। जो जांच के दायरे में मानकों पर खरा नहीं उतरेंगे उनके लाइसेंस तक को रद्द करने की तैयारी है।

प्रदूषण बोर्ड भी कार्रवाई से अवगत कराया

सिविल सर्जन के पद पर नई नियुक्ति की प्रतीक्षा में कार्रवाई को तीन दिनों के लिए टाला गया था। अब जब संबंधित पर नए अफसर का योगदान हो गया है ऐसे में कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अस्पतालों पर हुई कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भी अवगत कराया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
