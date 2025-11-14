Sonpur Result Live: सोनपुर में RJD के पास हैट्रिक का मौका, BJP करेगी सरप्राइज, काउंटिंग शुरू

संक्षेप: Sonpur Result Live: सोनपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार सिंह हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के डॉ.रामानुज प्रसाद पर फिर भरोसा जताया गया है। 2020 और 2015 के चुनाव में यह सीट राजद के पास ही थी ऐसे में सोनपुर सीट पर लालू यादव की पार्टी फिर कमाल करने उतरेगी।

सारण जिले की सोनपुर विधानसभा सीट के नतीजे वोटों की गिनती सूबह 8 बजे शुरू होते ही आने शुरू हो जाएंगे। अपने पशु मेले के लिए प्रसिद्ध सोनपुर में सियासी दंगल भी देखने को मिलेगा। सोनपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार सिंह हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के डॉ.रामानुज प्रसाद पर फिर भरोसा जताया गया है। 2020 और 2015 के चुनाव में यह सीट राजद के पास ही थी ऐसे में सोनपुर सीट पर लालू यादव की पार्टी फिर कमाल करने उतरेगी। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

सोनपुर के बारे में सोनपुर बिहार के सारण जिले का एक अनुमंडल-स्तरीय(Sub-Divisional) शहर है जो अपने पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। इसे आम तौर पर सोनपुर मेला कहा जाता है। भारत के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में,यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है जो मनोरंजन के लिए और हाथी तथा घोड़े खरीदने आते हैं। सजे-धजे हाथी इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। यह मेला हर साल नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और 15 दिन से लेकर एक महीने तक चलता है। वर्तमान में पटना सोनपुर से 25 किलोमीटर दूर है,हालांकि पटना और सोनपुर को जोड़ने वाले नए नदी पुल के पूरा होने के बाद यह दूरी काफी कम हो जाएगी। यह शहर मुजफ्फरपुर से 58 किलोमीटर और सारण जिले के मुख्यालय छपरा से 60 किलोमीटर दूर है।

सोनपुर का चुनावी इतिहास सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी और यह सारण लोकसभा सीट के छह खंडों में से एक है। 1980 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से जीत हासिल करके बिहार विधानसभा में प्रवेश किया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास को हराया जो तीसरे स्थान पर रहे थे। 1985 में सीट बरकरार रखने के बाद मुख्यमंत्री बनने पर लालू यादव ने सोनपुर सीट छोड़ दी। मतदाताओं ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जनता ने 2010 में उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराकर इसका बदला लिया। राबड़ी देवी इस चुनाव में बीजेपी के विनय कुमार सिंह से 20,685 वोटों के अंतर से हार गई थीं।