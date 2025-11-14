Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar sonpur aseembly seat result rjd dr ramanuj prasad bjp vinay kumar singh win trail all updates
Sonpur Result Live: सोनपुर में RJD के पास हैट्रिक का मौका, BJP करेगी सरप्राइज, काउंटिंग शुरू

Sonpur Result Live: सोनपुर में RJD के पास हैट्रिक का मौका, BJP करेगी सरप्राइज, काउंटिंग शुरू

संक्षेप: Sonpur Result Live: सोनपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार सिंह हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के डॉ.रामानुज प्रसाद पर फिर भरोसा जताया गया है। 2020 और 2015 के चुनाव में यह सीट राजद के पास ही थी ऐसे में सोनपुर सीट पर लालू यादव की पार्टी फिर कमाल करने उतरेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:04 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सोनपुर
share Share
Follow Us on

सारण जिले की सोनपुर विधानसभा सीट के नतीजे वोटों की गिनती सूबह 8 बजे शुरू होते ही आने शुरू हो जाएंगे। अपने पशु मेले के लिए प्रसिद्ध सोनपुर में सियासी दंगल भी देखने को मिलेगा। सोनपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार सिंह हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के डॉ.रामानुज प्रसाद पर फिर भरोसा जताया गया है। 2020 और 2015 के चुनाव में यह सीट राजद के पास ही थी ऐसे में सोनपुर सीट पर लालू यादव की पार्टी फिर कमाल करने उतरेगी। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोनपुर के बारे में

सोनपुर बिहार के सारण जिले का एक अनुमंडल-स्तरीय(Sub-Divisional) शहर है जो अपने पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। इसे आम तौर पर सोनपुर मेला कहा जाता है। भारत के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में,यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है जो मनोरंजन के लिए और हाथी तथा घोड़े खरीदने आते हैं। सजे-धजे हाथी इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। यह मेला हर साल नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और 15 दिन से लेकर एक महीने तक चलता है। वर्तमान में पटना सोनपुर से 25 किलोमीटर दूर है,हालांकि पटना और सोनपुर को जोड़ने वाले नए नदी पुल के पूरा होने के बाद यह दूरी काफी कम हो जाएगी। यह शहर मुजफ्फरपुर से 58 किलोमीटर और सारण जिले के मुख्यालय छपरा से 60 किलोमीटर दूर है।

सोनपुर का चुनावी इतिहास

सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी और यह सारण लोकसभा सीट के छह खंडों में से एक है। 1980 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से जीत हासिल करके बिहार विधानसभा में प्रवेश किया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास को हराया जो तीसरे स्थान पर रहे थे। 1985 में सीट बरकरार रखने के बाद मुख्यमंत्री बनने पर लालू यादव ने सोनपुर सीट छोड़ दी। मतदाताओं ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जनता ने 2010 में उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराकर इसका बदला लिया। राबड़ी देवी इस चुनाव में बीजेपी के विनय कुमार सिंह से 20,685 वोटों के अंतर से हार गई थीं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तब से लालू परिवार ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि,उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा अभियान में सारण संसदीय सीट से राजद उम्मीदवार के रूप में असफल रहने के बावजूद,सोनपुर खंड में 3,969 वोटों से बढ़त हासिल की थी। इस विधानसभा क्षेत्र में हुए 17 चुनावों में मिले-जुले परिणाम देखने को मिले हैं। कांग्रेस ने चार बार जीत हासिल की, जिसमें उसकी आखिरी जीत 1972 में हुई थी। लालू यादव की राजद (RJD) ने भी चार बार जीत हासिल की है,जिसमें 2015 और 2020 के पिछले दो चुनाव शामिल हैं। राजद की जीत का अंतर 2015 के 36,936 वोटों से घटकर 2020 में 6,686 वोट रह गया। आरजेडी के रामानुज प्रसाद ने 2015 और 2020 में बीजेपी के विनय कुमार सिंह को दो बार पटखनी दी थी। जनता दल और जनता पार्टी ने दो-दो बार जीत हासिल की है। इसके अलावा,एक बार एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक बार सीपीआई और एक बार लोक दल ने भी जीत दर्ज की है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Bihar News bihar election result Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।