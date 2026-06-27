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ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ था बिहार का लाल, अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर जोड़ा गया नाम

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/बक्सर, हिटी
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नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर इन छह जवानों के नाम लिखे गए हैं जिसमें बिहार से सुनील कुमार सिंह का नाम शामिल है। यह दीवार देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जांबाजों को समर्पित है।

ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुआ था बिहार का लाल, अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर जोड़ा गया नाम

Operation Sindoor Martires: केंद्र सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बिहार के एक लाल समेत छह जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को हुए नुकसान के पहले आधिकारिक खुलासे से स्पष्ट है कि बीते वर्ष इस अभियान के दौरान देश के लिए जान देने वालों में सेना और वायुसेना दोनों के जवान शामिल थे।

शहीदों में बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत के नरबतपुर मोहल्ले के रहने वाले हवलदार सुनील कुमार सिंह भी शामिल हैं। दरअसल, नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर इन छह जवानों के नाम लिखे गए हैं। यह दीवार देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जांबाजों को समर्पित है।

उनके नाम मेमोरियल की वेबसाइट के ‘रोल ऑफ ऑनर’ सेक्शन में भी प्रकाशित किए गए हैं। इन नामों के सामने आने से पहली बार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान बलिदान देने वाले जवानों की आधिकारिक पुष्टि हुई है।

स्मारक में जुड़ा अभियान

नेशनल वॉर मेमोरियल पर जवानों के नाम जुड़ने से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भी उन अभियानों में जुड़ गया है, जिन्हें इस स्मारक में याद किया जाता है। इन छह बलिदानियों में सेना और वायुसेना दोनों के जवान शामिल हैं।

ये हैं अमर जवान

1. सूबेदार मेजर पवन कुमार, 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर

2. हवलदार सुनील कुमार सिंह, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी

3. लांस नायक दिनेश कुमार, 05 फील्ड रेजीमेंट

4. राइफलमैन सुनील कुमार, 04 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

5. एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नाइक, 851 लाइट रेजीमेंट

6. सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, 39 विंग (वायुसेना)

दो को वीरता पुरस्कार

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले राइफलमैन सुनील कुमार को वीर चक्र, वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को मरणोपरांत वायुसेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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