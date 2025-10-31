Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar son receives Home Minister Efficiency Medal 2025 Sarvesh Kumar Suman of Sitamarhi is an NSG commando
बिहार के लाल को 'गृह मंत्री दक्षता पदक 2025', NSG कमांडो हैं सीतामढ़ी के सर्वेश कुमार सुमन

बिहार के लाल को 'गृह मंत्री दक्षता पदक 2025', NSG कमांडो हैं सीतामढ़ी के सर्वेश कुमार सुमन

संक्षेप: सर्वेश सुमन के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया तथा कई अन्य को घायल किया। अभियान के दौरान नक्सलियों के भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, रसद और गुप्त ठिकाने नष्ट किए गए, जिससे नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा और कई उग्रवादी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए

Fri, 31 Oct 2025 09:42 PMsandeep हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा “होम मिनिस्टर दक्षता पदक 2025” के लिये सीतामढ़ी जिले के राधाऊर गांव निवासी एनएसजी कमांडो को चयनित किये जाने से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। इस सूची में सीआरपीएफ की 206 कोबरा बटालियन (एक्स-एनएसजी) में पदस्थ सहायक कमांडेंट सर्वेश कुमार सुमन का नाम शामिल है। यह सम्मान न केवल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और संगठन के लिए गर्व का विषय है, बल्कि सीतामढ़ी जिले के लिए भी गौरव का क्षण है। सर्वेश कुमार सुमन, सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के राधाउर गांव वार्ड संख्या-09 निवासी हैं। वे स्वर्गीय जिनिस प्रसाद साह (एसडीओ) के पुत्र हैं। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने केंद्रीय विद्यालय जवाहरनगर सुतिहारा से हासिल की, जबकि मैट्रिक जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी से उत्तीर्ण किया।

सर्वेश सुमन के नेतृत्व में 31 खूंखार नक्सली ढेर

उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली गए, जहां उन्होंने किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। यह पदक उन्हें छत्तीसगढ़–तेलंगाना सीमा पर स्थित कोरागुटा पहाड़ी क्षेत्र में 24 दिन तक चले विशेष नक्सल-विरोधी अभियान का सफल नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया गया है। इस अभियान में सर्वेश सुमन के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों (16 महिला और 15 पुरुष) को मार गिराया तथा कई अन्य को घायल किया। अभियान के दौरान नक्सलियों के भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, रसद और गुप्त ठिकाने नष्ट किए गए, जिससे नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा और कई उग्रवादी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए। सर्वेश सुमन की गिनती सीआरपीएफ के सबसे साहसी और दक्ष ऑपरेशनल अधिकारियों में की जाती है।

“बेस्ट ऑफिसर कमांडो गोल्ड मेडल” से भी नवाजा गया

फरवरी 2025 में उन्हें कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर टैक्टिक्स, बेलगाम (कर्नाटक) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा “बेस्ट ऑफिसर कमांडो गोल्ड मेडल” से भी सम्मानित किया गया था। इससे पूर्व वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में सात वर्षों तक सेवा दे चुके हैं, जहाँ उन्होंने देश के कई शीर्ष नेताओं—पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, तथा आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब के मुख्यमंत्रियों—को “जेड प्लस सुरक्षा” प्रदान करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सिर्फ सुरक्षा अभियानों में ही नहीं, बल्कि खेल जगत में भी उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सर्वेश ने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एनएसजी का मान बढ़ाया। उनके इस योगदान के लिए उन्हें डीजी एनएसजी डिस्क अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया।

NSG कमांडो सर्वेश सुमन ने सीतामढ़ी का नाम किया रोशन

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे समय में सहायक कमांडेंट सर्वेश सुमन का यह योगदान और सम्मान न केवल उस राष्ट्रीय मुहिम को बल देता है, बल्कि यह साबित करता है कि देश के सीमांत जिलों के युवा भी अपनी वीरता, समर्पण और दक्षता से भारत की आंतरिक सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। सर्वेश सुमन की यह उपलब्धि सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, सीतामढ़ी जिला, सुरसंड प्रखंड और उनके गांव राधाउर के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बन गई है।

