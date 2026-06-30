VIDEO: मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड पाकर खुश हुए डॉक्टर, डीएम-एसपी ने बताया योद्धा

चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित एवं अनुभवी चिकित्सकों को भव्य समारोह में मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

बिहार के सीवान में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित एवं अनुभवी चिकित्सकों को सोमवार की शाम एचटी डिजिटल स्ट्रीम्स की ओर से आयोजित भव्य समारोह में मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शहर के होटल सफायर इन के सभागार में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। समारोह का उद्देश्य जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों के समर्पण, सेवा भावना और उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद, जिला भाजपा अध्यक्ष राहुल तिवारी तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। दीप प्रज्ज्वलन के साथ ही समारोह का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।

दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सा सेवा सबसे पवित्र सेवाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सभी सम्मानित डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सेवा भावना अन्य चिकित्सकों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन और समाज दोनों का दायित्व है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों का समय-समय पर सम्मान किया जाए, ताकि वे और अधिक उत्साह एवं निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देते रहें।

अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि चिकित्सक समाज के ऐसे प्रहरी हैं, जो दिन-रात लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का योगदान केवल बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह चिकित्सकों के मनोबल को बढ़ाते हैं तथा उन्हें और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा कि चिकित्सक समाज के ऐसे योद्धा हैं, जो हर परिस्थिति में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने सम्मानित चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान ने जिले का गौरव बढ़ाया है। ऐसे सम्मान समारोह समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ युवाओं को भी सेवा और समर्पण की प्रेरणा देते हैं।

सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के चिकित्सक जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा ही चिकित्सक का सबसे बड़ा धर्म है और जिन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने अपने कार्यों से इस बात को सिद्ध किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा तथा सिविल सर्जन डॉ. श्रीनिवास प्रसाद ने चयनित चिकित्सकों को प्रशस्ति-पत्र, स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वाले चिकित्सकों ने इस सम्मान को अपने मरीजों के विश्वास, सहयोगियों के सहयोग और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए प्रेरित करेगा।

मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रमुख चिकित्सकों में आदर्श मल्टीस्पेशलिटी सेंटर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शरद चौधरी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. संगीता चौधरी, न्यूरो साइक्रिटिक क्लीनिक के डॉ. के. ए. नदीम, श्री साईं हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डॉ. रामेश्वर कुमार, जैक मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. ख्वाजा एहतेशाम अहमद एवं डॉ. दरख्शा जबीं, पथीभरा आरयूडी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉ. संजय कुमार सिंह, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉ. सुधांशु शेखर त्रिपाठी एवं डॉ. पूजा त्रिपाठी, मां विद्या सेवा सदन, मैरवा के डॉ. राहुल उपाध्याय, आदर्श हॉस्पिटल, मैरवा के डॉ. मनोज कुमार सिंह, अखौरी क्लिनिक की डॉ. अखौरी उर्मिला कुमारी सिन्हा, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. धीरेन कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एन. चौधरी तथा ममता मेडिकल कॉलेज, दरौंदा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में चिकित्सकों का निरंतर अध्ययन, अनुभव और सेवा भावना समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सम्मानित चिकित्सकों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

आयोजकों ने बताया कि मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड का उद्देश्य उन चिकित्सकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने समर्पण, अनुभव और उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से मरीजों का विश्वास अर्जित किया है। इस प्रकार के आयोजन न केवल डॉक्टरों का उत्साहवर्धन करते हैं, बल्कि समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन सम्मानित चिकित्सकों के सामूहिक छायाचित्र एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा और उपस्थित लोगों ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों के सम्मान की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायक पहल बताया।