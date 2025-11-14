Hindustan Hindi News
Siwan Result Live: मंगल पांडे vs अवध बिहारी, BJP-RJD में कौन मारेगा बाजी या जनसुराज करेगी खेला? सीवान सीट अपडेट

संक्षेप: Siwan Assembly Seat Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव की हाई प्रोफाइल सीट सीवान पर सबकी नजर है। यहां मुकाबला भाजपा के मंगल पांडे और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के बीच है। खेल बिगाड़ने के लिए जन सुराज के इंतेखाब अहमद भी मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:39 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीवान विधानसभा सीट के नतीजे आज आने हैं। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सीवान सीट पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल है। खेल में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी है। बीजेपी से मंगल पांडे मैदान में हैं तो वहीं राजद से सिटिंग विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं। जन सुराज ने इंतेखाब अहमद को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है। सीवान सीट के नतीजे की पल-पल की अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान...

सीवान के बारे में

सीवान बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित एक जिला-स्तरीय शहर है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा के करीब है। घाघरा और दाहा जैसी नदियां यहां के खेतों को सींचती हैं साथ ही इसकी सड़कें और रेलवे इसे प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। सीवान का एक गौरवशाली इतिहास है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद का यह गृह जिला है। यहां की जीवंत भोजपुरी संस्कृति इसकी अनूठी पहचान में चार चांद लगाती है। सीवान के उत्तर में गोपालगंज और पूर्व में सारण जिला स्थित है। यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश के देवरिया और दक्षिण में बलिया जिलों से घिरा हुआ है।

इसके आस-पास के शहरों में छपरा (65 किमी दक्षिण-पूर्व), गोपालगंज (40 किमी उत्तर), देवरिया (50 किमी पश्चिम), बलिया (55 किमी दक्षिण-पश्चिम) और गोरखपुर (125 किमी उत्तर-पूर्व) शामिल हैं,जबकि राज्य की राजधानी पटना सीवान से 140 किमी दक्षिण-पूर्व में है।

सीवान का एक समृद्ध प्राचीन इतिहास है और इसका नाम स्वयं किंवदंतियों में गहराई से निहित है। माना जाता है कि 'सीवान' नाम संस्कृत शब्द 'सव्यान' (अर्थात् अर्थी) से लिया गया है। लोककथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध की अर्थी को अंतिम संस्कार के लिए कुशीनगर ले जाते समय कुछ समय के लिए यहां रखा गया था। ऐतिहासिक रूप से यह कोसल साम्राज्य का हिस्सा था और ब्रिटिश शासकों द्वारा 1924 में सीवान नगर परिषद की स्थापना की गई थी। सीवान का संबंध बौद्ध विरासत से रहा है,जिसकी पुष्टि धर्म से जुड़ी विभिन्न खुदाई की गई संरचनाओं से होती है। इसके अलावा एक खुदाई के दौरान भेड़बनिया गांव में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति भी मिली थी।

राजनीतिक ज्ञान

सीवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीवान लोकसभा सीट के छह हिस्सों में से एक है,जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यह एक सामान्य सीट है। इसमें सीवान सामुदायिक विकास खंड (Community Development Block),जिसमें सीवान नगर परिषद (Municipal Council) शामिल है और साथ ही बरहरिया सामुदायिक विकास खंड की आठ ग्राम पंचायतें भी आती हैं।

इसकी स्थापना के बाद से सीवान में 18 बार मतदान हो चुका है जिसमें 1959 में हुआ एक उप-चुनाव भी शामिल है। चूंकि वर्षों से जनादेश बदलता रहा है,इसलिए कोई भी पार्टी इस सीट को अपना गढ़ होने का दावा नहीं कर सकती है। बीजेपी ने इस सीट को सात बार जीता है,जिसमें इसके पुराने स्वरूप भारतीय जनसंघ की दो जीत शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले पांच चुनावों में से चार में जीत हासिल की थी,जिसमें 1967 में मिली अंतिम जीत शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तीन बार जीत हासिल की है,जिसमें 2020 का चुनाव भी शामिल है। जनता पार्टी और जनता दल ने भी यह सीट दो-दो बार जीती है। वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी, इस सीट को छह बार जीत चुके हैं। आरजेडी के टिकट पर तीन बार,जनता दल के उम्मीदवार के रूप में दो बार और जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक बार।

पिछले दो चुनावों में कौन किसपर रहा भारी?

2020 में आरजेडी ने मारी थी बाजी

उम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
अवध बिहारी चौधरी (RJD)76785जीत
ओम प्रकाश यादव (BJP)74812हार
विनोद कुमार श्रीवास्तव (IND)2582हार

2015 में बीजेपी के खाते में आई थी सीट

उम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
व्यास देव प्रसाद (BJP)55156जीत
बबलू प्रसाद (JDU)51622हार
अवध बिहारी चौधरी (IND)28450हार
Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
