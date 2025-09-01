बिहार SIR: दावा-आपत्ति के खेल में भाजपा भी उतरी; 16 नाम काटने कहा; राजद और माले 128 पर अटकी

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी वोटर लिस्ट के मसौदे पर दावा और आपत्ति के खेल में बीजेपी में कूद गई है। भाजपा ने 16 नाम को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने के कहा है। राजद और सीपीआई-माले 128 दावा और आपत्ति पर अटकी हुई है।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) के बाद 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति के खेल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी कूद गई है। भाजपा ने 31 अगस्त की सुबह 10 बजे से 1 सितंबर की सुबह 10 बजे के बीच 16 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आवेदन दिया है। बीजेपी ने राज्य में 53338 बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) बनाए हैं, लेकिन पिछले 30 दिनों में उसकी तरफ से कोई आपत्ति या दावा दर्ज नहीं किया गया था। इस काम के लिए 1 सितंबर आखिरी दिन था। बीजेपी तब हरकत में आई है जब आखिरी दो दिन बचे थे। आयोग को अब तक कुल 144 आवदेन निर्धारित प्रपत्र में मिले हैं, जिनकी गिनती का अपडेट वो हर रोज जारी करता है।

चुनाव आयोग ने हालांकि आज (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो नामांकन के आखिरी दिन तक दावा और आपत्ति लेता रहेगा और सही होने पर फाइनल वोटर को अपडेट कर देगा। कुछ विपक्षी दल 1 सितंबर की डेडलाइन को दो सप्ताह बढ़ाने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन आयोग ने ही जब कोर्ट को भरोसा दे दिया कि वो दावा और आपत्ति नामांकन के लास्ट डे तक लेगा तो कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया।