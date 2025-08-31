Bihar SIR: वोटर बनने के लिए अब तक 1532438 आवेदन, कल दावा-आपत्ति का आखिरी दिन

बिहार में जारी एसआईआर के तहत अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन किये हैं। वहीं 2 लाख 7 हजार 565 मतदताओं ने नाम प्रारूप सूची से नाम हटाने का आवेदन दिया है।

बिहार में अबतक 2 लाख 7 हजार 565 मतदताओं ने नाम प्रारूप सूची से नाम हटाने का आवेदन दिया है। इसके लिए उन्होंने फार्म 7 भरकर जमा कराया है। रविवार को चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी। आयोग के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से आवेदकों ने 33,326 नाम शामिल करने को लेकर आवेदन दिए हैं। वही, आयोग के अनुसार, राजनीतिक दलों के बीएलए के माध्यम से 25 नाम मतदाता सूची में शामिल करने तो 103 नाम हटाने के आवेदन दिए गए हैं। अबतक, 15 लाख 32 हजार 438 मतदाताओं ने नए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन किये थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में दावा-आपत्ति के लिए तीन दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो सोमवार तक 10 बजे पूर्वाह्न से 04 बजे अपराह्न तक जिले सभी मतदान केन्द्रों पर चलेगा। डीएम ने कहा कि जिले के सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है।

बीएलओ मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों से दावा-आपत्ति (प्रपत्र-6, 7, 8) तथा आयोग की ओर से निर्धारित दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं। इस आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जा रहा है। विशेष अभियान दिवसों में सभी विधान सभा क्षेत्रों में 5665 मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपस्थित रहकर निर्वाचकों से दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे।