बिहार का सिमुलतला आवासीय विद्यालय देश का दूसरा सबसे बेहतरीन स्कूल, सीफोर रैंकिंग से गदगद सम्राट
जमुई में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय को सी-फोर रैंकिंग 2026 में देश में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सिमुलतला के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।
बिहार के जमुई में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय भारत का दूसरा सबसे बेहतरीन रेसिडेंशियल स्कूल बन गया है। सिमुलतला को सी-फोर स्कूल रैंकिंग 2026 में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल सय्यद अता हसनैन समेत बिहार के कई नेताओं ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। सिमुलतला एक सरकारी स्कूल है, जिसे कभी बिहार की टॉपर्स फैक्ट्री भी कहा जाता था। इसकी स्थापना साल 2010 में हुई थी। यह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढा़ई होती है, विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है।
देश की प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था सी-फोर ने शैक्षणिक और संस्थागत मानकों के आधार पर देश भर के स्कूलों का मूल्यांकन किया। इस रैंकिंग में सिमुलतला को सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में 1039 अंक मिले। हरियाणा के सोनीपत स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स 1043 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। बिहार का सिमुतला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। झारखंड के नेतरहाट विद्यालय को भी इसके बराबर ही अंक मिले हैं।
सीएम ने दी बधाई
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सिमुलतला स्कूल को देश भर में दूसरा स्थान मिलना बिहार की मेधा और शैक्षणिक उत्कृष्टता का गौरव है। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प निरंतर जारी है। सीएम ने सिमुलतला और शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी।
राज्यपाल बोले- बिहार में हो रहा सुधार
राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और सभी कर्मियों को प्रतिष्ठित सीफोर स्कूल रैंकिंग 2026 में भारतीय पाठ्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालय की श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल करने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधार और प्रगति को दर्शाती है।
शिक्षा मंत्री ने कहा- दूसरे सरकारी स्कूलों को भी प्रेरणी मिलेगी
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित कर बिहार का मान बढ़ाया है। सीफोर स्कूल रैंकिंग 2026 में देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल करना पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। यह सफलता विद्यार्थियों की प्रतिभा और शिक्षकों के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है।
शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों, विद्यार्थियों और पूरे विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को नई पहचान देती है। इससे राज्य के अन्य सरकारी विद्यालयों को भी प्रेरणा मिलेगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।