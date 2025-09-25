बिहार में दारोगा की पत्नी ने क्यों दे दी अपनी जान, 5 महीने पहले हुई थी शादी

इधर इसकी सूचना पर एसडीपीओ कुमार वैभव और अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने इस घटना की शुरुआती जांच-पड़ताल की है। जानकारी के मुताबिक,एसआई ज्ञानदीप कुमार की शादी विगत पांच माह पूर्व मोतिहारी में संपन्न हुई थी। लेकिन अब उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है।

बिहार में एक दारोगा की पत्नी ने अपनी जान दे दी है। रोहतास जिले के सासाराम में हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि दारोगा ज्ञानदीप कुमार करगहर थाने में पदस्थापित थे। ज्ञानदीप कुमार की पत्नी ने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना बुधवार की देर रात की बताई जा रही है। एसआई ज्ञानदीप कुमार जब ड्यूटी से अपने निवास में पहुंचे तो पत्नी को पंखे से लटकते देखा।

इधर इसकी सूचना पर एसडीपीओ कुमार वैभव और अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने इस घटना की शुरुआती जांच-पड़ताल की है। जानकारी के मुताबिक,एसआई ज्ञानदीप कुमार की शादी विगत पांच माह पूर्व मोतिहारी में संपन्न हुई थी। लेकिन अब उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है।