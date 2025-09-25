bihar si wife committed suicide in sasaram after marriage of 5 months बिहार में दारोगा की पत्नी ने क्यों दे दी अपनी जान, 5 महीने पहले हुई थी शादी, Bihar Hindi News - Hindustan
bihar si wife committed suicide in sasaram after marriage of 5 months

बिहार में दारोगा की पत्नी ने क्यों दे दी अपनी जान, 5 महीने पहले हुई थी शादी

इधर इसकी सूचना पर एसडीपीओ कुमार वैभव और अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने इस घटना की शुरुआती जांच-पड़ताल की है। जानकारी के मुताबिक,एसआई ज्ञानदीप कुमार की शादी विगत पांच माह पूर्व मोतिहारी में संपन्न हुई थी। लेकिन अब उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, रोहतासThu, 25 Sep 2025 09:44 AM
बिहार में एक दारोगा की पत्नी ने अपनी जान दे दी है। रोहतास जिले के सासाराम में हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि दारोगा ज्ञानदीप कुमार करगहर थाने में पदस्थापित थे। ज्ञानदीप कुमार की पत्नी ने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना बुधवार की देर रात की बताई जा रही है। एसआई ज्ञानदीप कुमार जब ड्यूटी से अपने निवास में पहुंचे तो पत्नी को पंखे से लटकते देखा।

इधर इस घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को भी दी गई है। वे करगहर पहुंचने वाले हैं ।एसपी रौशन कुमार ने कहा मृतका के परिजनों को सूचना देकर बुला लिया गया है। परिजनों की उपस्थिति में एफएसएल टीम घटनास्थल से साक्ष्य संकलन करेगी। मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। परिजनों से आवेदन प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

