Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar shrouded in fog no sunshine until midday cold weather from Patna to Purnea
कोहरे में लिपटा पूरा बिहार, दोपहर तक नहीं निकली धूप; पटना से पूर्णिया तक हाहाकार

कोहरे में लिपटा पूरा बिहार, दोपहर तक नहीं निकली धूप; पटना से पूर्णिया तक हाहाकार

संक्षेप:

बिहार में शुक्रवार को लगभग सभी जिलों में घने कोहरे का असर देखा गया। दोपहर तक कहीं धूप नजर नहीं आई। इससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनें लेट हैं, सड़क पर गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है।

Dec 19, 2025 02:05 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

ठंड के प्रकोप के बीच पूरा बिहार शुक्रवार को कोहरे की चादर में लिपट गया। दोपहर तक किसी भी जिले में धूप नहीं निकली। पटना से लेकर गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, छपरा और पूर्णिया तक सभी जगहों पर कोहरे की चादर आसमान में छाई रही। इससे शहरों से लेकर गांवों तक लोगों को कनकनी का अहसास हुआ। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली समेत अन्य शहरों से बिहार आने वालीं कई ट्रेनें देरी से आ रही हैं। इससे हर जगह हाहाकार की स्थिति है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 23 दिसंबर तक बिहार में घना कोहरे का असर बना रहेगा। इसका प्रभाव रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ेगा। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है। विभाग ने यह भी कहा है कि ठंड में और बढ़ोतरी होगी। कोहरे के कारण धूप नहीं निकलने से दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।

ये भी पढ़ें:अब दिन में भी रात जैसी ठंड, 6 डिग्री गिरा पारा; कैसा रहेगा बिहार का मौसम

बीते 24 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा, लेकिन धूप नहीं निकलने से तापमान में तेज गिरावट आई है। पटना में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। औरंगाबाद और गया में अधिकतम तापमान में करीब 7 डिग्री, नालंदा में 6 डिग्री और वैशाली में 6.2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, आरा, बक्सर, औरंगाबाद समेत 33 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की।

ठंड से विद्युत सप्लाई प्रभावित, बिजली गुल से परेशान लोग

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ठंड बढ़ने के साथ ही विद्युत आपूर्ति भी चरमराने लगी है। जगह-जगह तार टूटने, ट्रांसफार्मर ट्रिप करने और बार-बार बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:बेकाबू वाहन ने दो किशोरों को कुचला, बुझ गया दो घरों का चिराग; गांव में कोहराम

जानकारों के मुताबिक, ठंड में तापमान गिरने से बिजली के तार सिकुड़ जाते हैं। पुराने और जर्जर तारों पर अचानक दबाव बढ़ने से वे टूटकर गिर रहे हैं, जिससे न केवल आपूर्ति बाधित हो रही है बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। कोहरे और नमी के कारण इंसुलेटर गीले हो जाते हैं, जिससे फ्लैशओवर और फ्यूज उड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Mausam Bihar Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।