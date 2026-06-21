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बिहार में शरारती बच्चे ने पेट्रोल छिड़ककर स्कूल बस को फूंका; CCTV में कैद हुई खौफनाक करतूत

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, प्रणय राज, नालंदा
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Nalanda School Bus Fire: नालंदा के कपटिया मोड़ स्थित आईपीएस स्कूल में रविवार को एक बच्चे ने पेट्रोल छिड़ककर स्कूल बस में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस जांच कर रही है।

Nalanda School Bus Fire: बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक बच्चे की खतरनाक शरारत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। नालंदा थाना क्षेत्र के कपटिया मोड़ स्थित आईपीएस स्कूल परिसर में रविवार को एक शरारती बच्चे ने पेट्रोल छिड़ककर वहां खड़ी एक स्कूल बस में आग लगा दी। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर मलबे में तब्दील हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में राहत की बात यह रही कि वारदात के समय बस के भीतर कोई भी छात्र, चालक या खलासी मौजूद नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया। इस घटना के बाद से स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता और दहशत का माहौल बना हुआ है।

रविवार की सुबह अचानक धूं-धूं कर जलने लगी बस

यह पूरी घटना रविवार की सुबह घटित हुई, जब स्कूल बंद था और परिसर में बसें कतार में खड़ी थीं। इसी दौरान वहां खड़ी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में आग की गगनचुंबी लपटें उठने लगीं। बस से निकलते काले धुएं के भारी गुबार और आग की लपटों को देखकर आसपास के दुकानदारों और स्थानीय ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोग फौरन बाल्टियों में पानी लेकर दौड़े और काफी मशक्कत व अथक प्रयास के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी।

हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर घुसा था बच्चा

स्कूल के प्रिंसिपल रोहित कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। उसमें साफ दिख रहा है कि एक छोटा बच्चा हाथ में एक बोतल लेकर चुपके से स्कूल परिसर के भीतर दाखिल होता है। उस बोतल में पेट्रोल भरा हुआ था। बच्चा रेंगते हुए बस के पिछले हिस्से में पहुंचता है, वहां पेट्रोल छिड़कता है और माचिस मारकर आग लगाने के बाद तेजी से मौके से फरार हो जाता है। प्राचार्य ने बताया कि इस खौफनाक करतूत की लिखित शिकायत नालंदा थाने में दर्ज करा दी गई है। नालंदा थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके आधार पर आरोपी बच्चे की पहचान करने के लिए छापेमारी और जांच शुरू कर दी गई है।

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लेखक के बारे में

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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