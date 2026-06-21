बिहार में शरारती बच्चे ने पेट्रोल छिड़ककर स्कूल बस को फूंका; CCTV में कैद हुई खौफनाक करतूत
Nalanda School Bus Fire: नालंदा के कपटिया मोड़ स्थित आईपीएस स्कूल में रविवार को एक बच्चे ने पेट्रोल छिड़ककर स्कूल बस में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस जांच कर रही है।
Nalanda School Bus Fire: बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक बच्चे की खतरनाक शरारत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। नालंदा थाना क्षेत्र के कपटिया मोड़ स्थित आईपीएस स्कूल परिसर में रविवार को एक शरारती बच्चे ने पेट्रोल छिड़ककर वहां खड़ी एक स्कूल बस में आग लगा दी। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर मलबे में तब्दील हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में राहत की बात यह रही कि वारदात के समय बस के भीतर कोई भी छात्र, चालक या खलासी मौजूद नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया। इस घटना के बाद से स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता और दहशत का माहौल बना हुआ है।
रविवार की सुबह अचानक धूं-धूं कर जलने लगी बस
यह पूरी घटना रविवार की सुबह घटित हुई, जब स्कूल बंद था और परिसर में बसें कतार में खड़ी थीं। इसी दौरान वहां खड़ी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में आग की गगनचुंबी लपटें उठने लगीं। बस से निकलते काले धुएं के भारी गुबार और आग की लपटों को देखकर आसपास के दुकानदारों और स्थानीय ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोग फौरन बाल्टियों में पानी लेकर दौड़े और काफी मशक्कत व अथक प्रयास के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी।
हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर घुसा था बच्चा
स्कूल के प्रिंसिपल रोहित कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। उसमें साफ दिख रहा है कि एक छोटा बच्चा हाथ में एक बोतल लेकर चुपके से स्कूल परिसर के भीतर दाखिल होता है। उस बोतल में पेट्रोल भरा हुआ था। बच्चा रेंगते हुए बस के पिछले हिस्से में पहुंचता है, वहां पेट्रोल छिड़कता है और माचिस मारकर आग लगाने के बाद तेजी से मौके से फरार हो जाता है। प्राचार्य ने बताया कि इस खौफनाक करतूत की लिखित शिकायत नालंदा थाने में दर्ज करा दी गई है। नालंदा थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके आधार पर आरोपी बच्चे की पहचान करने के लिए छापेमारी और जांच शुरू कर दी गई है।
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