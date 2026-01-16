Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar shines in BMC elections Shiv Kumar achieves hat trick of victories six sons of Jhanjharpur emerge victorious
BMC चुनाव में बिहार का डंका; शिव कुमार ने लगाई जीत की हैट्रिक, झंझारपुर के 6 बेटों की विजय

BMC चुनाव में बिहार का डंका; शिव कुमार ने लगाई जीत की हैट्रिक, झंझारपुर के 6 बेटों की विजय

संक्षेप:

बीएमसी चुनाव में मिथिलांचल का दबदबा देखने को मिला। झंझारपुर मूल के भाजपा नेता शिव कुमार झा ने कांदिवली पूर्व के वार्ड 23 से 5,400 मतों से जीत दर्ज कर हैट्रिक पूरी की। मलाड, गोरेगांव और कुर्ला में भी मिथिला के 6 नेताओं ने बड़ी जीत हासिल कर उत्तर भारतीयों की मजबूत भूमिका साबित की।

Jan 16, 2026 10:49 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता/ धर्मेंद्र नारायण झा, झंझारपुर
देश की सबसे अमीर महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावी महासंग्राम में इस बार बिहार के मिथिलांचल की गूंज झंझारपुर तक पहुंचना लाजिमी था। मुंबई के राजनीतिक रणक्षेत्र में झंझारपुर अनुमंडल के बेटों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। विशेष रूप से वार्ड नंबर 23 (कांदिवली पूर्व) से भाजपा उम्मीदवार शिव कुमार झा उत्तर भारतीय और मैथिल समुदाय के सबसे सशक्त चेहरे के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने शानदार जीत दर्ज कर हैट्रिक पूरी की है। मूल रूप से अंधराठाढ़ी प्रखंड के गंगद्वार गांव के रहने वाले शिव कुमार झा का सफर प्रवासियों के लिए प्रेरणा बन गया है।

छोटे से गांव से निकलकर मायानगरी की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले झा आज उत्तर भारतीयों के लिए एक मजबूत सेतु हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वे अपने पैतृक गांव मदना की जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक-धार्मिक आयोजनों में गांव पहुंचना कभी नहीं भूलते। उनकी इस सादगी और जुड़ाव ने ही उन्हें मुंबई में 'अपनों का नेता' बनाया है।

चुनावी मैदान में झंझारपुर की 'टोली' का जलवा

इस बार बीएमसी चुनाव केवल पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रवासियों खासकर बिहारियों की अस्मिता का भी इम्तिहान था। झंझारपुर के महिनाथपुर के मूल निवासी बिनोद मिश्रा (वार्ड 43) मलाड क्षेत्र में शानदार बढ़त के साथ जीत के करीब है। वार्ड 163 से किस्मत आजमाने उतरे अंधराठाढ़ी मूल के राजेश झा ने शिवसेना (शिंदे) के टिकट पर गोरेगांव में अपनी जीत सुनिश्चित की। लखनौर के मूल निवासी संतोष कुमार मंडल (वार्ड 160) व उमेश राय (वार्ड 161) कांदिवली में भाजपा की ओर से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

झंझारपुर के मूल निवासी धीरेंद्र मिश्रा (वार्ड 174) कुर्ला-चांदीवली क्षेत्र में कड़े मुकाबले के बीच निर्णायक स्थिति में पंहुच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुंबई के कांदिवली, मलाड, गोरेगांव और कुर्ला जैसे क्षेत्रों में उत्तर भारतीय मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। शिव कुमार झा की हैट्रिक और अन्य मैथिल उम्मीदवारों का बढ़ता ग्राफ यह स्पष्ट करता है कि मुंबई के विकास में अब बिहार के इस क्षेत्र की भागीदारी और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। मतगणना के अंतिम रुझानों के अनुसार, भाजपा और गठबंधन के उम्मीदवारों ने इन पॉकेट्स में अपनी पकड़ और मजबूत की है।

शिव कुमार झा की 5,000 से अधिक मतों से बड़ी जीत

वार्ड नंबर 23 (कांदिवली पूर्व) से भाजपा के शिव कुमार झा ने अपनी जीत की हैट्रिक को ऐतिहासिक बना दिया है। प्राप्त रुझानों के अनुसार, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी (कांग्रेस और मनसे समर्थित) को 5,400 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया है। गौरतलब है कि 2017 में उनकी जीत का अंतर लगभग 2,600 था, जिसे इस बार उन्होंने दोगुना कर दिया है। झा की इस जीत ने उन्हें मुंबई में उत्तर भारतीयों का निर्विवाद नेता बना दिया है। वार्ड 43, मलाड से भाजपा के कद्दावर नेता बिनोद मिश्रा ने करीब 3,800 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने क्षेत्र के विकास और प्रवासी एकता के मुद्दे पर यह सफलता हासिल की।

वार्ड 163, गोरेगांव से शिवसेना (शिंदे गुट) के टिकट पर लड़े राजेश झा ने कड़े मुकाबले में 2,200 मतों से विपक्षी उम्मीदवार को मात दी है। कांदिवली के वार्ड 160 और 161 में संतोष कुमार मंडल व उमेश राय दोनों उम्मीदवारों ने क्रमश: 2,500 और 1,900 मतों की निर्णायक बढ़त बनाकर जीत सुनिश्चित की है। वार्ड 174, कुर्ला के कड़े मुकाबला के बाद धीरेंद्र मिश्रा ने अंतिम दौर की गिनती के अनुसार लगभग 1,100 मतों से जीत हासिल कर अपनी सीट बचाई।