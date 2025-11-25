Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Sharif Bulldozers action causing chaos in market as new government formed in state
बिहारशरीफ में चला बुलडोजर, बाजार में अफरातफरी; नई सरकार बनते ही ऐक्शन शुरू

संक्षेप:

बिहारशरीफ में नगर निगम की टीम ने मंगलवार को बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया। इससे बाजार में अफरातफरी का माहौल बन गया। 

Tue, 25 Nov 2025 05:50 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से प्रशासन एक बार फिर सख्त तेवर में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी बुलडोजर ऐक्शन की झलक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को नालंदा जिले के बिहारशरीफ नगर निगम ने शहर के रांची रोड स्थित भैसासुर चौक इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उपनगर आयुक्त शम्स रजा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।

सुबह से शुरू हुए अभियान में पहले निगम की टीम ने सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों का सर्वे किया। इसके बाद नोटिस के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर सीधे बुलडोजर ऐक्शन लिया गया। बुलडोजर और सुरक्षा बलों की तैनाती देखते ही व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानें जहां खुद सामान समेटने में जुट गईं, वहीं कुछ दुकानदार अवैध रूप से रखे गए सामान को बचाने की जुगत लगाते नजर आए।

नगर निगम ने सड़क पर रखे अवैध बोर्ड, स्टॉल, काउंटर और अन्य सामानों को जब्त किया। जिन दुकानदारों ने पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था, उनके खिलाफ चालान भी काटा गया। उप नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है और ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक अव्यवस्था बढ़ती है और आम लोगों को रोजाना परेशानी होती है, इसलिए कठोर कार्रवाई जरूरी है।

स्थानीय लोगों ने नगर निगम की इस कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रांची रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, जहां रोज़ाना भारी जाम लगता है। नियमित रूप से बुलडोज़र एक्शन होने से सड़कें साफ रहेंगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और शहर की छवि में भी सुधार आएगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन इसी तरह सख्ती बरतते हुए पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखेगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
