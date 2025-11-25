बिहारशरीफ में चला बुलडोजर, बाजार में अफरातफरी; नई सरकार बनते ही ऐक्शन शुरू

संक्षेप: बिहारशरीफ में नगर निगम की टीम ने मंगलवार को बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया। इससे बाजार में अफरातफरी का माहौल बन गया।

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से प्रशासन एक बार फिर सख्त तेवर में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी बुलडोजर ऐक्शन की झलक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को नालंदा जिले के बिहारशरीफ नगर निगम ने शहर के रांची रोड स्थित भैसासुर चौक इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उपनगर आयुक्त शम्स रजा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।

सुबह से शुरू हुए अभियान में पहले निगम की टीम ने सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों का सर्वे किया। इसके बाद नोटिस के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर सीधे बुलडोजर ऐक्शन लिया गया। बुलडोजर और सुरक्षा बलों की तैनाती देखते ही व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानें जहां खुद सामान समेटने में जुट गईं, वहीं कुछ दुकानदार अवैध रूप से रखे गए सामान को बचाने की जुगत लगाते नजर आए।

नगर निगम ने सड़क पर रखे अवैध बोर्ड, स्टॉल, काउंटर और अन्य सामानों को जब्त किया। जिन दुकानदारों ने पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था, उनके खिलाफ चालान भी काटा गया। उप नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है और ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक अव्यवस्था बढ़ती है और आम लोगों को रोजाना परेशानी होती है, इसलिए कठोर कार्रवाई जरूरी है।