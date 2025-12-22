Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Severe cold fog 5 days IMD alert from Patna Gaya to Kishanganj Motihari Darbhagna
बिहार में 5 दिन पड़ेगी भयंकर ठंड; पटना से किशनगंज, मोतिहारी तक कोल्ड डे का अलर्ट

बिहार में 5 दिन पड़ेगी भयंकर ठंड; पटना से किशनगंज, मोतिहारी तक कोल्ड डे का अलर्ट

संक्षेप:

Bihar Mausam: बिहार में अगले 5 दिन भयंकर ठंड की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक पटना, गयाजी, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया समेत अन्य जिलों में कोल्ड डे एवं घने कोहरे का ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है। 27 के बाद राहत मिलने की संभावना है। 

Dec 22, 2025 01:41 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather Forecast 5 Days: हाड़ कंपाने वाली ठंड झेल बिहार में अगले 5 दिन और मुश्किल भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक राज्य में भयंकर ठंड के आसार जताए हैं। इस दौरान पटना से गयाजी, मोतिहारी, पूर्णिया, किशनगंज तक कोल्ड वेव और घना कोहरा का ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के भीतर दक्षिण बिहार के जिलों में ज्यादा ठंडक महसूस हुई। नालंदा जिले के राजगीर में सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को 11 जिलों में घना कोहरा और शीत दिवस (कोल्ड डे) का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। इस दौरान, पटना, भोजपुर (आरा), बक्सर, रोहतास (सासाराम), कैमूर (भभुआ), औरंगाबाद, अरवल, गयाजी, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और बेगूसराय जिले में भी कोहरे और ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड, भारी रहेंगे 3 दिन

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार बिहार में 24 दिसंबर से ठंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 24 से 26 दिसंबर तक तीन दिन लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। इस दौरान पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी बुधवार से शुक्रवार तक चंपारण, मिथिला, सारण, पटना, शाहाबाद और मगध क्षेत्र में घने कोहरे एवं कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किय है। वहीं, कोसी, सीमांचल एवं पूर्वी बिहार में येलो अलर्ट है। 27 दिसंबर से भयंकर ठंड से राहत मिलने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में कोहरे और ठंड का टॉर्चर, शीत दिवस से हाहाकार; आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि बीते 24 घंटे के भीतर दक्षिण बिहार में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राजगीर में 6.6, शेखपुरा में 9.4, जहानाबाद में 8.3, गयाजी में 7, अरवल में 8 और रोहतास के डेहरी में 7.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। पटना में रात का तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान राज्य में अधिकतर जगहों पर 20 डिग्री से नीचे रहा, जिससे दिन के समय भी भयंकर ठंड महसूस की गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Mausam Bihar Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।