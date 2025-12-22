बिहार में 5 दिन पड़ेगी भयंकर ठंड; पटना से किशनगंज, मोतिहारी तक कोल्ड डे का अलर्ट

संक्षेप: Bihar Mausam: बिहार में अगले 5 दिन भयंकर ठंड की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक पटना, गयाजी, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया समेत अन्य जिलों में कोल्ड डे एवं घने कोहरे का ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है। 27 के बाद राहत मिलने की संभावना है।

Bihar Weather Forecast 5 Days: हाड़ कंपाने वाली ठंड झेल बिहार में अगले 5 दिन और मुश्किल भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक राज्य में भयंकर ठंड के आसार जताए हैं। इस दौरान पटना से गयाजी, मोतिहारी, पूर्णिया, किशनगंज तक कोल्ड वेव और घना कोहरा का ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के भीतर दक्षिण बिहार के जिलों में ज्यादा ठंडक महसूस हुई। नालंदा जिले के राजगीर में सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को 11 जिलों में घना कोहरा और शीत दिवस (कोल्ड डे) का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। इस दौरान, पटना, भोजपुर (आरा), बक्सर, रोहतास (सासाराम), कैमूर (भभुआ), औरंगाबाद, अरवल, गयाजी, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और बेगूसराय जिले में भी कोहरे और ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड, भारी रहेंगे 3 दिन मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार बिहार में 24 दिसंबर से ठंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 24 से 26 दिसंबर तक तीन दिन लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। इस दौरान पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी बुधवार से शुक्रवार तक चंपारण, मिथिला, सारण, पटना, शाहाबाद और मगध क्षेत्र में घने कोहरे एवं कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किय है। वहीं, कोसी, सीमांचल एवं पूर्वी बिहार में येलो अलर्ट है। 27 दिसंबर से भयंकर ठंड से राहत मिलने के आसार हैं।