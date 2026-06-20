बिहार में गाड़ियों की रिकॉर्डतोड़ बिक्री, मर्सिडीज के भी कद्रदान बढ़े; 19 जून तक बिके इतने लाख दोपहिया वाहन
Bihar Vehicle Sale Record: बिहार में 19 जून 2026 तक रिकॉर्ड 6.12 लाख दोपहिया और करीब 50 हजार चारपहिया वाहन बिके हैं। राज्य में मर्सिडीज और एसयूवी गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ा है।
Bihar Vehicle Sale Record: बिहार में इस साल जनवरी से लेकर 19 जून 2026 तक रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहन हो या चारपहिया दोनों के ही खरीदारों में भारी इजाफा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार में अब मर्सिडीज जैसी बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ियों का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों श्रेणियों के वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में काफी बड़ी वृद्धि देखी जा रही है, जो यह साबित करती है कि अब बिहार के लोगों की खरीदने की क्षमता में बड़ा बदलाव आया है।
छह महीने में चारपहिया वाहनों की बिक्री 11 प्रतिशत बढ़ी
आंकड़ों के अनुसार, इस साल के शुरुआती छह महीनों में चारपहिया वाहनों की बिक्री में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी से 16 जून 2026 तक राज्य में कुल 49 हजार 727 चारपहिया वाहन बिक चुके हैं, जबकि साल 2025 में पूरे वर्ष के दौरान 88 हजार 349 कारों की बिक्री हुई थी। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो बिहार में 50 लाख रुपये से ऊपर की महंगी गाड़ियों में मर्सिडीज का क्रेज सबसे अधिक है और औसतन हर महीने तीन से चार मर्सिडीज कारें बिक रही हैं। इसके साथ ही महिंद्रा की एसयूवी 7XO की मांग भी आसमान छू रही है, जिसकी कीमत 25-26 लाख रुपये के करीब है। एक ऑटो एजेंसी के एमडी के मुताबिक, इस गाड़ी के लिए तीन महीने की लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी उछाल आया है और इस साल 4.75 लाख ट्रैक्टर बिके हैं, जो पिछले साल से 25 हजार अधिक हैं।
सूबे में सबसे अधिक रफ्तार से बिके दोपहिया वाहन
दोपहिया वाहनों के मामले में तो बिहार ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। 1 जनवरी से 19 जून तक सूबे में कुल छह लाख 12 हजार 372 बाइक और स्कूटरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा पौने छह लाख के आसपास था। साल 2026 में सबसे ज्यादा बिक्री अप्रैल के महीने में हुई, जिसमें एक लाख 35 हजार 273 दोपहिया वाहन बिके, वहीं सबसे कम बिक्री जनवरी में 87 हजार 865 रही। दोपहिया वाहनों की बिक्री की यह वृद्धि दर देश की तुलना में बिहार में काफी ज्यादा है। अगर पूरे देश की बात करें तो 1 जनवरी से 19 जून तक देशभर में कुल एक करोड़ तीन लाख दोपहिया वाहन बिके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले महज एक लाख अधिक है, लेकिन बिहार अकेले दम पर इस बाजार को नई रफ्तार दे रहा है।
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