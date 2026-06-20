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बिहार में गाड़ियों की रिकॉर्डतोड़ बिक्री, मर्सिडीज के भी कद्रदान बढ़े; 19 जून तक बिके इतने लाख दोपहिया वाहन

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar Vehicle Sale Record: बिहार में 19 जून 2026 तक रिकॉर्ड 6.12 लाख दोपहिया और करीब 50 हजार चारपहिया वाहन बिके हैं। राज्य में मर्सिडीज और एसयूवी गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ा है।

बिहार में गाड़ियों की रिकॉर्डतोड़ बिक्री, मर्सिडीज के भी कद्रदान बढ़े; 19 जून तक बिके इतने लाख दोपहिया वाहन

Bihar Vehicle Sale Record: बिहार में इस साल जनवरी से लेकर 19 जून 2026 तक रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहन हो या चारपहिया दोनों के ही खरीदारों में भारी इजाफा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार में अब मर्सिडीज जैसी बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ियों का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों श्रेणियों के वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में काफी बड़ी वृद्धि देखी जा रही है, जो यह साबित करती है कि अब बिहार के लोगों की खरीदने की क्षमता में बड़ा बदलाव आया है।

छह महीने में चारपहिया वाहनों की बिक्री 11 प्रतिशत बढ़ी

आंकड़ों के अनुसार, इस साल के शुरुआती छह महीनों में चारपहिया वाहनों की बिक्री में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी से 16 जून 2026 तक राज्य में कुल 49 हजार 727 चारपहिया वाहन बिक चुके हैं, जबकि साल 2025 में पूरे वर्ष के दौरान 88 हजार 349 कारों की बिक्री हुई थी। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो बिहार में 50 लाख रुपये से ऊपर की महंगी गाड़ियों में मर्सिडीज का क्रेज सबसे अधिक है और औसतन हर महीने तीन से चार मर्सिडीज कारें बिक रही हैं। इसके साथ ही महिंद्रा की एसयूवी 7XO की मांग भी आसमान छू रही है, जिसकी कीमत 25-26 लाख रुपये के करीब है। एक ऑटो एजेंसी के एमडी के मुताबिक, इस गाड़ी के लिए तीन महीने की लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी उछाल आया है और इस साल 4.75 लाख ट्रैक्टर बिके हैं, जो पिछले साल से 25 हजार अधिक हैं।

सूबे में सबसे अधिक रफ्तार से बिके दोपहिया वाहन

दोपहिया वाहनों के मामले में तो बिहार ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। 1 जनवरी से 19 जून तक सूबे में कुल छह लाख 12 हजार 372 बाइक और स्कूटरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा पौने छह लाख के आसपास था। साल 2026 में सबसे ज्यादा बिक्री अप्रैल के महीने में हुई, जिसमें एक लाख 35 हजार 273 दोपहिया वाहन बिके, वहीं सबसे कम बिक्री जनवरी में 87 हजार 865 रही। दोपहिया वाहनों की बिक्री की यह वृद्धि दर देश की तुलना में बिहार में काफी ज्यादा है। अगर पूरे देश की बात करें तो 1 जनवरी से 19 जून तक देशभर में कुल एक करोड़ तीन लाख दोपहिया वाहन बिके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले महज एक लाख अधिक है, लेकिन बिहार अकेले दम पर इस बाजार को नई रफ्तार दे रहा है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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