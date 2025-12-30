Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar second tiger reserve will be established in Kaimur proposal has been sent to the central government
कैमूर के जंगलों में दहाड़ेंगे बाघ; बिहार का दूसरा टाईगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ, केंद्र को जाएगा प्रस्ताव

कैमूर के जंगलों में दहाड़ेंगे बाघ; बिहार का दूसरा टाईगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ, केंद्र को जाएगा प्रस्ताव

संक्षेप:

कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को 'कैमूर टाईगर रिजर्व' घोषित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में तैयार किए गए संशोधित प्रस्ताव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जिसके बाद प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा

Dec 30, 2025 09:00 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के वर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को कैमूर टाईगर रिजर्व घोषित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग की ओर से तैयार किए गए संशोधित प्रस्ताव को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) भेजने पर विभागीय मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रपोजल को मंजूरी मिलने के बाद बिहार के दूसरे टाईगर रिजर्व का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी राज्य में एक ही वाल्मिकी टाईगर रिजर्व है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें कैमूर अभ्यारण में 450 वर्ग किमी. का क्षेत्र कोर जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां मानव हस्तक्षेप पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जबकि 1050 वर्ग किमी. का बफर जोन होगा, जिसमें शेरगढ़ किला, गांव, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल भी शामिल होंगे। अगर इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिल जाती है, तो व्याघ्र अभ्यारण्य के लिए काम शुरू हो जाएगा और इसी वर्ष से कैमूर के जंगल में बाघ छोड़े जाने लगेंगे। इन्हें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के तहत संरक्षित किया जाएगा।

कैमूर के जंगलों में वर्ष 2018 से 2020 तक बाघों को देखे जाने की पुष्टि के बाद यहां व्याघ्र अभ्यारण्य बनाने की तैयारी में विभाग जुट गया था। तत्कालीन डीएफओ सत्यजीत प्रसाद ने दो बाघों के पग के निशान, मल और हिरण एवं अन्य जंगली जानवरों के शवों का शिकार करने के तरीकों की पहचान करने के बाद केंद्र सरकार को कैमूर के जंगल को व्याघ्र अभ्यारण क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।

ये भी पढ़ें:20000 किमी सफर पूरा कर बिहार पहुंचे मेहमान, साइबेरियन पक्षी से गुलजार हुआ VTR
ये भी पढ़ें:वीटीआर में बाघों की लड़ाई रोकेंगे स्पेशल जवान, 2 टाइगर की हो चुकी है मौत

डीएफओ के प्रस्ताव भेजे जाने के बाद वर्ष 2022 में केंद्रीय टीम ने सुरक्षित वन क्षेत्र का दौरा किया था। ड्रोन से तस्वीरें ली गईं। वीडियो तैयार किया गया। लेकिन, कैमूर से भेजे गए नक्शा व वन क्षेत्र में मकान आ रहे थे, जहां निवास करनेवाली आबादी की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय टीम ने नक्शा व क्षेत्रफल में बदलाव कर प्रस्ताव मांगा।

वन विभाग ने दोबारा नक्शा तैयार किया और उसे डिक्लेरेशन के लिए भेजा था। अधिकारियों ने बताया कि यह व्याघ्र अभ्यारण क्षेत्र में कैमूर के चांद से लेकर रोहतास के नौहट्टा तक का इलाका शामिल होगा। कैमूर व्याघ्र अभ्यारण्य क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड की सीमाएं लगती हैं।