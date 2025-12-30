कैमूर के जंगलों में दहाड़ेंगे बाघ; बिहार का दूसरा टाईगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ, केंद्र को जाएगा प्रस्ताव

संक्षेप: कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को 'कैमूर टाईगर रिजर्व' घोषित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में तैयार किए गए संशोधित प्रस्ताव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जिसके बाद प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा

बिहार के वर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को कैमूर टाईगर रिजर्व घोषित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग की ओर से तैयार किए गए संशोधित प्रस्ताव को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) भेजने पर विभागीय मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रपोजल को मंजूरी मिलने के बाद बिहार के दूसरे टाईगर रिजर्व का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी राज्य में एक ही वाल्मिकी टाईगर रिजर्व है।

आपको बता दें कैमूर अभ्यारण में 450 वर्ग किमी. का क्षेत्र कोर जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां मानव हस्तक्षेप पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जबकि 1050 वर्ग किमी. का बफर जोन होगा, जिसमें शेरगढ़ किला, गांव, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल भी शामिल होंगे। अगर इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिल जाती है, तो व्याघ्र अभ्यारण्य के लिए काम शुरू हो जाएगा और इसी वर्ष से कैमूर के जंगल में बाघ छोड़े जाने लगेंगे। इन्हें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के तहत संरक्षित किया जाएगा।

कैमूर के जंगलों में वर्ष 2018 से 2020 तक बाघों को देखे जाने की पुष्टि के बाद यहां व्याघ्र अभ्यारण्य बनाने की तैयारी में विभाग जुट गया था। तत्कालीन डीएफओ सत्यजीत प्रसाद ने दो बाघों के पग के निशान, मल और हिरण एवं अन्य जंगली जानवरों के शवों का शिकार करने के तरीकों की पहचान करने के बाद केंद्र सरकार को कैमूर के जंगल को व्याघ्र अभ्यारण क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।

डीएफओ के प्रस्ताव भेजे जाने के बाद वर्ष 2022 में केंद्रीय टीम ने सुरक्षित वन क्षेत्र का दौरा किया था। ड्रोन से तस्वीरें ली गईं। वीडियो तैयार किया गया। लेकिन, कैमूर से भेजे गए नक्शा व वन क्षेत्र में मकान आ रहे थे, जहां निवास करनेवाली आबादी की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय टीम ने नक्शा व क्षेत्रफल में बदलाव कर प्रस्ताव मांगा।