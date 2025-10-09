Ritesh Verma
| लाइव हिन्दुस्तान,पटना | Thu, 09 Oct 2025 09:38 AM
9 Oct 2025, 09:38:26 AM IST
Bihar NDA and Mahagathbandhan Seat Sharing LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन कल 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन अब तक सीटों के समझौते को फाइनल नहीं कर सकता है। अगले 24 से 48 घंटे में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी, बैठक और मुलाकात का दौर तेज रहने वाला है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने फंसा रखा है तो महागठबंधन में मुकेश सहनी और सीपीआई-एमएल के पास सहमति की चाबी है। बीजेपी ने 110 सीटों पर संभावित कैंडिडेट का एक पैनल बनाकर बुधवार को दिल्ली भेज दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को पहले चरण के लिए 25 सीटों पर टिकट फाइनल कर लिया है। इस तरह की लिस्ट बाकी दलों में भी तैयार है, लेकिन नाम की घोषणा सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान के बाद ही होने की संभावना है।
Bihar Seat Sharing LIVE: बिहार बीजेपी ने 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल भेजा, दिल्ली में होगा टिकट का फैसला
Bihar Seat Sharing LIVE: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी बुधवार को बिहार की 110 सीटों पर अपने संभावित कैंडिडेट का एक पैनल बनाकर दिल्ली को भेज दिया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवार का चयन करेगा। बिहार बीजेपी दफ्तर में इस लिस्ट को तैयार करने के लिए लगभग 4 घंटे बैठक चली थी, जिसमें बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शरीक हुए।
9 Oct 2025, 09:31:24 AM IST
Bihar Seat Sharing LIVE: कांग्रेस ने तैयार कर ली है 25 कैंडिडेट की लिस्ट
Bihar Seat Sharing LIVE: कांग्रेस ने सीट बंटवारा होने से पहले ही पहले चरण की 25 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट के नाम की लिस्ट फाइनल कर ली है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवारों के टिकट फाइनल हो गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने राजद और सहयोगी दलों से चर्चा में अपने लिए कन्फर्म मान रही सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किया है।
9 Oct 2025, 09:28:50 AM IST
Bihar Seat Sharing LIVE: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट 2 बजे आ रही है
Bihar Seat Sharing LIVE: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट दोपहर 2 बजे आ रही है। पार्टी ने बुधवार की शाम पत्रकारों को कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा का न्योता भेजा था। संभावना है कि प्रशांत किशोर लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करें। चार सीटों के उप-चुनाव को छोड़ दें तो यह जन सुराज पार्टी के लिए पहला मुख्य चुनाव है।
9 Oct 2025, 09:22:34 AM IST
Bihar Seat Sharing LIVE: पहले चरण में 17 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान
Bihar Seat Sharing LIVE: पहले चरण में बिहार के 17 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण वाले जिलों में गोपालगंज, सीवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और भोजपुर शामिल हैं।
9 Oct 2025, 09:18:41 AM IST
Bihar Seat Sharing LIVE: चिराग पासवान की पार्टी की 10 बजे से इमरजेंसी बैठक
Bihar Seat Sharing LIVE: चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास ने पटना में पार्टी के नेताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग सुबह 10 बजे से बुलाई है। पार्टी के चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने बुधवार की शाम ही आपात बैठक की खबर पार्टी नेताओं को भेजी है। राज्य भर से लोजपा-आर के नेता पटना पहुंचने लगे हैं।
