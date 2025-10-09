Bihar Seat Sharing LIVE: बिहार बीजेपी ने 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल भेजा, दिल्ली में होगा टिकट का फैसला

Bihar NDA MGB Alliance Leaders

Bihar NDA and Mahagathbandhan Seat Sharing LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन कल 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन अब तक सीटों के समझौते को फाइनल नहीं कर सकता है। अगले 24 से 48 घंटे में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी, बैठक और मुलाकात का दौर तेज रहने वाला है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने फंसा रखा है तो महागठबंधन में मुकेश सहनी और सीपीआई-एमएल के पास सहमति की चाबी है। बीजेपी ने 110 सीटों पर संभावित कैंडिडेट का एक पैनल बनाकर बुधवार को दिल्ली भेज दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को पहले चरण के लिए 25 सीटों पर टिकट फाइनल कर लिया है। इस तरह की लिस्ट बाकी दलों में भी तैयार है, लेकिन नाम की घोषणा सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान के बाद ही होने की संभावना है।

9 Oct 2025, 09:28:50 AM IST Bihar Seat Sharing LIVE: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट 2 बजे आ रही है Bihar Seat Sharing LIVE: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट दोपहर 2 बजे आ रही है। पार्टी ने बुधवार की शाम पत्रकारों को कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा का न्योता भेजा था। संभावना है कि प्रशांत किशोर लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करें। चार सीटों के उप-चुनाव को छोड़ दें तो यह जन सुराज पार्टी के लिए पहला मुख्य चुनाव है।