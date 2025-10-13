Hindustan Hindi News
Bihar Seat Candidate LIVE nda Candidate list mgb Candidate list jan suraaj second list updates dharmendra pradhan

Bihar Seat Candidate LIVE: NDA आज करेगा नामों का ऐलान, दिल्ली से पहुंचेगी लिस्ट; महागठबंधन और जनसुराज भी तैयार

Bihar Seat Candidate LIVE: बिहार में आज NDA की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। वहीं महागठबंधन ने भी सीट बंटवारे को लगभग फाइनल कर लिया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 08:40 AM
Bihar Seat Candidate LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज पटना की सियासत पूरी तरह गरम है। एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस) की ओर से आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान सहित शीर्ष नेतृत्व आज दिल्ली से रवाना होंगे और उनके पटना पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की जाएगी। दिल्ली से नेताओं का जत्था सुबह 8 बजे के करीब निकलेगा, जबकि पटना में 10 बजे के बाद एनडीए की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि आज का दिन एनडीए के लिए बेहद अहम रहेगा क्योंकि उम्मीदवारों पर कई दिनों से चली आ रही चर्चाओं का आज अंतिम ऐलान हो सकता है।

महागठबंधन में समीकरण भी तय करने की जुगत

उधर, महागठबंधन ने भी सीट बंटवारे को लगभग फाइनल कर लिया है। राजद (आरजेडी) कांग्रेस और वाम दलों (CPI-ML, CPI, CPM) के साथ-साथ मनोज सहनी की वीआईपी पार्टी भी आज अपने पत्ते खोल सकती है। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन की ओर से भी जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी।

जन सुराज की दूसरी लिस्ट भी आने वाली

वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से भी दूसरी लिस्ट जारी किए जाने की चर्चा है। प्रशांत किशोर कैंपेन के करीबी सूत्रों के अनुसार, आज शाम या कल सुबह तक नई सूची जारी हो सकती है, जिसमें 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे, साथ ही यह भी ऐलान हो सकता है कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बिहार विधानसभा चुवान में सीटों के समीकरण, उम्मदीवारों के नामों के ऐलान और तमाम हलचलों से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ...

Bihar Seat Candidate LIVE: 7:38 AM पटना में एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए आज अपना अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद अब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के होटल चाणक्य में होगी, जहां बीजेपी, जदयू, एलजेपी (रामविलास), हम और आरएलएम के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक, सभी दल अपनी-अपनी शुरुआती लिस्ट इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या उसके तुरंत बाद जारी कर सकते हैं।

Bihar Seat Candidate LIVE: 7:35 AM - एनडीए में हो गया है सीटों का बंटवारा

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई। एनडीए सीट शेयरिंग के अनुसार, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठेकेंगे। जबकि सहयोगी दल लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतनराम मांझी की हम को 6-6 सीटें मिली हैं।

Bihar Elections Nda dharmendra pradhan
