होली पर 2, दूर्गा पूजा पर 6, दिवाली-छठ की 10 छुट्टियां; 2026 का बिहार स्कूल अवकाश कैलेंडर
Bihar School Holidays Calendar 2026: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में साल 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में होली पर 2 दिन, दूर्गा पूजा पर 6 दिन और दिवाली एवं छठ पर कुल 10 दिनों का अवकाश रहेगा। 2026 में रविवार के अतिरिक्त 65 छुट्टियां मिलने वाली हैं।
Bihar School Holidays Calendar 2026: साल 2026 में बिहार के स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार नए साल में रविवार को छोड़कर 65 दिन सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 2026 में सबसे ज्यादा दिवाली एवं छठ पूजा के पर्व पर 10 दिनों का अवकाश रहेगा। इसके अलावा, दुर्गा पूजा पर 6 दिन, होली पर 2 दिन और रक्षाबंधन, रामनवमी एवं बसंत पंचमी जैसे प्रमुख पर्वों पर एक-एक दिन की छुट्टी रहेगी।
शिक्षा विभाग ने राजकीय, राजकीयकृत, अपग्रेड, माध्यमिक स्कूलों के लिए नए साल के लिए अवकाश तालिका जारी की है। रविवार को मिलाकर 75 दिन की छुट्टी सरकारी स्कूलों में रहेगी। वहीं, रविवार को छोड़कर यह छुट्टी 65 दिन की रहेगी। हालांकि इसमें तीन या चार छुट्टियां ऐसी हैं जिसमें जयंती के कारण शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। जयंती मना कर शिक्षकों और बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी।
बिहार के स्कूलों में 2026 में ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मी की छुट्टियां) 20 दिनों का रहेगा, जबकि शीतकालीन अवकाश यानी सर्दी की छुट्टियां 7 दिनों की रहेगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि गर्मी छुट्टी या ठंड की छुट्टी में सभी स्कूलों में बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी इसे क्रियान्वित कराएंगे। सभी स्कूलों में इसकी जांच भी कराई जाएगी। छुट्टी का कैलेंडर जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में इसी निर्धारित कैलेंडर का पालन किया जाएगा।
साल 2026 का छुट्टी कैलेंडर, बिहार के स्कूलों में किस दिन रहेगा अवकाश; यहां देखें-
|क्रम संख्या
|अवकाश का नाम
|तारीख
|अवकाश की संख्या
|1
|मकर संक्रांति
|14 जनवरी
|1
|2
|बसंत पंचमी
|23 जनवरी
|1
|3
|गणतंत्र दिवस
|26 जनवरी
|1
|4
|संत रविदास जयंती
|01 फरवरी
|1
|5
|शब-ए-बारात
|04 फरवरी
|1
|6
|महाशिवरात्रि
|15 फरवरी
|1
|7
|होली
|03–04 मार्च
|2
|8
|रमजान का अंतिम जुम्मा
|13 मार्च
|1
|9
|ईद-उल-फितर (ईद)
|21 मार्च
|1
|10
|बिहार दिवस
|22 मार्च
|1
|11
|रामनवमी
|27 मार्च
|1
|12
|महावीर जयंती
|31 मार्च
|1
|13
|गुड फ्राइडे
|03 अप्रैल
|1
|14
|भीमराव अम्बेडकर जयंती
|14 अप्रैल
|1
|15
|वीर कुंवर सिंह जयन्ती
|23 अप्रैल
|1
|16
|जानकी नवमी
|25 अप्रैल
|1
|17
|मई दिवस/बुद्ध पूर्णिमा
|01 मई
|1
|18
|ईदूल जोहा (बकरीद)
|28 मई
|1
|19
|ग्रीष्मकालीन अवकाश
|01–20 जून
|20
|20
|मुहर्रम
|27 जून
|1
|21
|कबीर जयंती
|29 जून
|1
|22
|चेहल्लुम
|04 अगस्त
|1
|23
|स्वतंत्रता दिवस
|15 अगस्त
|1
|24
|अंतिम श्रावणी सोमवार
|24 अगस्त
|1
|25
|हजरत मो. साहब का जन्म दिवस
|26 अगस्त
|1
|26
|रक्षाबंधन
|28 अगस्त
|1
|27
|श्री कृष्ण जन्माष्टमी
|04 सितंबर
|1
|28
|हरि तालिका तीज (तीज व्रत)
|14 सितंबर
|1
|29
|अनन्त चतुर्दशी
|25 सितंबर
|1
|30
|महात्मा गांधी जयन्ती
|02 अक्टूबर
|1
|31
|जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया)
|05 अक्टूबर
|1
|32
|दुर्गा पूजा (कलश स्थापन)
|11 अक्टूबर
|1
|33
|दुर्गा पूजा
|17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर
|5
|34
|दीपावली/चित्रगुप्त पूजा/भैया दूज/छठ पूजा
|07 नवंबर से 17 नवंबर
|10
|35
|गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा
|24 नवंबर
|1
|36
|शीतकालीन अवकाश (क्रिसमस डे एवं गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती)
|25 दिसंबर से 31 दिसंबर
|7
|कुल अवकाश दिवस
|(समग्र)
|75