Bihar school holidays calendar 2026 Holi Durga Puja Diwali Chhath leave days Education department
होली पर 2, दूर्गा पूजा पर 6, दिवाली-छठ की 10 छुट्टियां; 2026 का बिहार स्कूल अवकाश कैलेंडर

होली पर 2, दूर्गा पूजा पर 6, दिवाली-छठ की 10 छुट्टियां; 2026 का बिहार स्कूल अवकाश कैलेंडर

संक्षेप:

Bihar School Holidays Calendar 2026: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में साल 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में होली पर 2 दिन, दूर्गा पूजा पर 6 दिन और दिवाली एवं छठ पर कुल 10 दिनों का अवकाश रहेगा। 2026 में रविवार के अतिरिक्त 65 छुट्टियां मिलने वाली हैं। 

Wed, 3 Dec 2025 PM
Bihar School Holidays Calendar 2026: साल 2026 में बिहार के स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार नए साल में रविवार को छोड़कर 65 दिन सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 2026 में सबसे ज्यादा दिवाली एवं छठ पूजा के पर्व पर 10 दिनों का अवकाश रहेगा। इसके अलावा, दुर्गा पूजा पर 6 दिन, होली पर 2 दिन और रक्षाबंधन, रामनवमी एवं बसंत पंचमी जैसे प्रमुख पर्वों पर एक-एक दिन की छुट्टी रहेगी।

शिक्षा विभाग ने राजकीय, राजकीयकृत, अपग्रेड, माध्यमिक स्कूलों के लिए नए साल के लिए अवकाश तालिका जारी की है। रविवार को मिलाकर 75 दिन की छुट्टी सरकारी स्कूलों में रहेगी। वहीं, रविवार को छोड़कर यह छुट्टी 65 दिन की रहेगी। हालांकि इसमें तीन या चार छुट्टियां ऐसी हैं जिसमें जयंती के कारण शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। जयंती मना कर शिक्षकों और बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी।

बिहार के स्कूलों में 2026 में ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मी की छुट्टियां) 20 दिनों का रहेगा, जबकि शीतकालीन अवकाश यानी सर्दी की छुट्टियां 7 दिनों की रहेगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि गर्मी छुट्टी या ठंड की छुट्टी में सभी स्कूलों में बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी इसे क्रियान्वित कराएंगे। सभी स्कूलों में इसकी जांच भी कराई जाएगी। छुट्टी का कैलेंडर जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में इसी निर्धारित कैलेंडर का पालन किया जाएगा।

साल 2026 का छुट्टी कैलेंडर, बिहार के स्कूलों में किस दिन रहेगा अवकाश; यहां देखें-

क्रम संख्याअवकाश का नामतारीखअवकाश की संख्या
1मकर संक्रांति14 जनवरी1
2बसंत पंचमी23 जनवरी1
3गणतंत्र दिवस26 जनवरी1
4संत रविदास जयंती01 फरवरी1
5शब-ए-बारात04 फरवरी1
6महाशिवरात्रि15 फरवरी1
7होली03–04 मार्च2
8रमजान का अंतिम जुम्मा13 मार्च1
9ईद-उल-फितर (ईद)21 मार्च1
10बिहार दिवस22 मार्च1
11रामनवमी27 मार्च1
12महावीर जयंती31 मार्च1
13गुड फ्राइडे03 अप्रैल1
14भीमराव अम्बेडकर जयंती14 अप्रैल1
15वीर कुंवर सिंह जयन्ती23 अप्रैल1
16जानकी नवमी25 अप्रैल1
17मई दिवस/बुद्ध पूर्णिमा01 मई1
18ईदूल जोहा (बकरीद)28 मई1
19ग्रीष्मकालीन अवकाश01–20 जून20
20मुहर्रम27 जून1
21कबीर जयंती29 जून1
22चेहल्लुम04 अगस्त1
23स्वतंत्रता दिवस15 अगस्त1
24अंतिम श्रावणी सोमवार24 अगस्त1
25हजरत मो. साहब का जन्म दिवस26 अगस्त1
26रक्षाबंधन28 अगस्त1
27श्री कृष्ण जन्माष्टमी04 सितंबर1
28हरि तालिका तीज (तीज व्रत)14 सितंबर1
29अनन्त चतुर्दशी25 सितंबर1
30महात्मा गांधी जयन्ती02 अक्टूबर1
31जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया)05 अक्टूबर1
32दुर्गा पूजा (कलश स्थापन)11 अक्टूबर1
33दुर्गा पूजा17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर5
34दीपावली/चित्रगुप्त पूजा/भैया दूज/छठ पूजा07 नवंबर से 17 नवंबर10
35गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा24 नवंबर1
36शीतकालीन अवकाश (क्रिसमस डे एवं गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती)25 दिसंबर से 31 दिसंबर7
कुल अवकाश दिवस(समग्र)75

(मुजफ्फरपुर से हिन्दुस्तान के प्रमुख संवाददाता की रिपोर्ट)

