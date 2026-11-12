होली पर लगातार 4 छुट्टी, दिवाली-छठ में कितनी? 2027 में 112 दिन नहीं चलेंगे बिहार के स्कूल
बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए 2027 का छुट्टी कैलेंडर जारी कर दिया है। 2027 में 112 दिन स्कूल नहीं चलेंगे। 69 छुट्टियां पर्व और त्योहारों की है, बाकी रविवार को स्कूल बंद रहेंगे। इस बार संडे, बिहार दिवस, होली और धुलंडी को मिलाकर लगातार चार दिन छुट्टी मिलेगी।
Bihar School Holiday Calendar 2027: बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2027 में 112 दिन अवकाश रहेगा। इसमें 69 छुट्टियां (9 रविवार सहित) पर्व, त्योहार और जयंती आदि की हैं। बाकी 43 रविवार हैं। 2027 में होली पर स्कूल लगातार चार दिन स्कूल बंद रहेंगे। होली और धुलंडी की कैलेंडर में दो छुट्टियां 23 और 24 मार्च को दी गई हैं, लेकिन 21 मार्च को रविवार और 22 को बिहार दिवस का अवकाश होने से चार दिन लगातार छुट्टी मिलेगी। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर 8 दिन लगातार छुट्टी होगी। दुर्गा पूजा पर भी 4 दिन अवकाश और एक रविवार मिलाकर कुल 5 छुट्टियां मिल जाएंगी। इसके अलावा, शीतकालीन अवकाश में 7 दिन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में 20 दिन स्कूल बंद रहेंगे।
बिहार शिक्षा विभाग ने गुरुवार को अगले साल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। यह कैलेंडर सभी सरकारी, राजकीयकृत, परियोजना, उत्क्रमित, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू रहेगा। संस्कृत एवं उर्दू विद्यालय और मदरसा के लिए भी यही अवकाश तालिका रहेगी।
साल 2027 में कुल 112 दिन स्कूल नहीं चलेंगे। पर्व त्योहारों पर 69 अवकाश (9 रविवार सहित) दिए गए हैं। मुस्लिम आदि के त्योहारों में चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तारीख में बदलाव हो सकता है। बाकी छुट्टियों की तारीख जैसे की तैसे ही रहेंगी।
जनवरी 2027 में स्कूल छुट्टी
- गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस- 15 जनवरी, शुक्रवार
- शब-ए-बारात- 24 जनवरी, रविवार
- गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी, मंगलवार
फरवरी 2027 की स्कूल छुट्टी
- वसंत पंचमी - 11 फरवरी, गुरुवार
- संत रविदास जयंती- 20 फरवरी, शनिवार
मार्च 2027 की स्कूल छुट्टी
- महाशिवरात्रि- 6 मार्च, शनिवार
- ईद-उल-फितर (ईद)- 10 मार्च, बुधवार
- बिहार दिवस- 22 मार्च, सोमवार
- होली- 23 और 24 मार्च, मंगलवार से बुधवार
- गुड फ्राइडे- 26 मार्च, शुक्रवार
अप्रैल 2027 में स्कूल छुट्टी
- सम्राट अशोक जयंती / भीम राव अम्बेडकर जयंती- 14 अप्रैल, बुधवार
- रामनवमी- 15 अप्रैल, गुरुवार
- महावीर जयंती- 19 अप्रैल, सोमवार
- वीर कुंवर सिंह जयंती- 23 अप्रैल, शुक्रवार
मई 2027 में स्कूल छुट्टी
- मई दिवस- 1 मई, शनिवार
- जानकी नवमी- 14 मई, शुक्रवार
- बकरीद-17 मई, सोमवार
- बुद्ध पूर्णिमा- 20 मई, गुरुवार
जून 2027 में स्कूल छुट्टी
- ग्रीष्माकालीन अवकाश / कबीर जयंती / मुहर्रम- 2 से 21 जून तक
जुलाई 2027 में स्कूल छुट्टी
- चेहल्लूम- 25 जुलाई, रविवार
अगस्त 2027 में स्कूल छुट्टी
- स्वतंत्रता दिवस / हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस- 15 अगस्त, रविवार
- अंतिम श्रावणी सोमवार- 16 अगस्त, सोमवार
- रक्षाबंधन- 17 अगस्त, मंगलवार
- श्री कृष्ण जन्माष्टमी- 25 अगस्त, बुधवार
सितंबर 2027 में स्कूल छुट्टी
- हरितालिका व्रत (तीज व्रत)- 3 सितंबर, शुक्रवार
- अनंत चतुर्दशी- 14 सितंबर, मंगलवार
- जीवित पुत्रिका व्रत (जिउतीया)- 23 सितम्बर, गुरुवार
अक्टूबर और नवंबर 2027 में स्कूल छुट्टी
- दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)- 1 अक्टूबर, शुक्रवार
- महात्मा गांधी जयंती- 2 अक्टूबर, शनिवार
- दुर्गा पूजा- 6 से 9 अक्टूबर तक, बुधवार से शनिवार
- दीपावली / चित्रगुप्त पूजा / भैया दूज / छठ पूजा- 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, शुक्रवार से शुक्रवार
- गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा- 14 नवंबर, रविवार
दिसंबर 2027 में स्कूल छुट्टी
- शीतकालीन अवकाश (क्रिसमस डे-25)- 25 से 31 दिसंबर तक, शनिवार से शुक्रवार।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।