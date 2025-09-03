bihar school girls will learn karate and marshal art for self defence पटना में विश्वस्तरीय स्टेडियम से बिहार में बदलेगी खेल की सूरत, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar school girls will learn karate and marshal art for self defence

पटना में विश्वस्तरीय स्टेडियम से बिहार में बदलेगी खेल की सूरत, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा

डुमरी स्टेशन के समीप स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण होगा। यहां पांच सितारा होटल भी बनेंगे। इसके अलावा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल भी यहां बनेगा। खिलाड़ियों के रुकने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस कॉम्पलेक्स में होगी। में हॉकी सहित अलग-अलग खेल खेले जायेंगे। यहां स्वीमिंग पुल भी होगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाWed, 3 Sep 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
पटना में विश्वस्तरीय स्टेडियम से बिहार में बदलेगी खेल की सूरत, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा

बिहार सरकार ने राज्य में खेलों को नई पहचान देने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में विश्वस्तरीय स्टेडियम निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसके लिए पुनपुन अंचल के डुमरी गांव में लगभग 101 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 575 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण के बाद बिहार में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन संभव हो सकेगा। अब तक प्रदेश में बड़े टूर्नामेंट कराने के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव था, लेकिन नए स्टेडियम से खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में अवसर मिलेगा। इससे न सिर्फ नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:अगस्त में खूब बरसेंगे बदरा, 3 दिनों तक पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी

डुमरी स्टेशन के समीप स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण होगा। यहां पांच सितारा होटल भी बनेंगे। इसके अलावा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल भी यहां बनेगा। खिलाड़ियों के रुकने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इस कॉम्पलेक्स में होगी। में हॉकी सहित अलग-अलग खेल खेले जायेंगे। यहां स्वीमिंग पुल भी होगा।

ये भी पढ़ें:पुल बहा और सड़क ध्वस्त; बिहार में गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा उफनाई;अलर्ट जारी