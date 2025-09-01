Bihar Sarpanch on target of cyber fraud trick of cheating sending the link of meeting with DPRO DPRO बोल रहा हूं; साइबर फ्रॉड के निशाने पर सरपंच, मीटिंग का लिंक भेजकर ठगी का नया पैंतरा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Sarpanch on target of cyber fraud trick of cheating sending the link of meeting with DPRO

DPRO बोल रहा हूं; साइबर फ्रॉड के निशाने पर सरपंच, मीटिंग का लिंक भेजकर ठगी का नया पैंतरा

सरपंचों को जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ मीटिंग का लिंक भेजा जा रहा है। लिंक क्लिक करते ही रुपए खाते से उड़ जा रहे हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाताMon, 1 Sep 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
DPRO बोल रहा हूं; साइबर फ्रॉड के निशाने पर सरपंच, मीटिंग का लिंक भेजकर ठगी का नया पैंतरा

साइबर ठगों के टारगेट पर बिहार के सरपंच आ गए हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी के नाम पर कॉल कर सरपंचों से ऑनलाइन ठगी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरपुर के औराई की भदई पंचायत के सरपंच मिथलेश राम से ठगी के बाद अब कुढ़नी के सकरी सरैया के सरपंच लक्ष्मी साह से ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ठगी के 7,350 रुपये साइबर पुलिस ने होल्ड कराया है। इसमें एक खाते को फ्रिज कराया गया है। अबतक लाखों की ठगी हो चुकी है।

सरपंच लक्ष्मी साह ने साइबर थाने को बताया है कि उन्हें साइबर शातिरों ने खुद को जिला पंचायती राज अधिकारी बनकर कॉल की। कहा कि सरपंचों को प्रशिक्षण अवधि का भुगतान आया है। यह राशि यूपीआई के जरिए देने की बात कहकर पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजा, जिसपर क्लिक करने के बाद खाते से 7350 रुपये कट गये। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि सरपंच की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर शातिर का खाता फ्रिज करा ठगी की राशि होल्ड करा ली गई। उनके आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार के पाक कनेक्शन वाले साइबर फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड है अखिलेश, पढ़ाई छोड़ी

बता दें कि भदई पंचायत के सरपंच मिथिलेश राम का शातिरों ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम पर फर्जी कॉल कर ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने का लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से 77,189 रुपये उड़ गए। बीते 25 अगस्त को सरपंच मिथिलेश राम ने औराई थाने में शिकायत की थी।

ये भी पढ़ें:125 यूनिट फ्री बिजली साइबर फ्रॉड का नया टूल, ऐसे मैसेज से सावधान रहें

इस तरह का कॉल औराई समेत जिले के दर्जनों सरपंचों को की गई थी। भदई सरपंच ने जिला पंचायती राज अधिकारी को भी मामले से अवगत कराया, जिसके बाद जिला पंचायती राज अधिकारी ने जिले के सभी सरपंचों को पत्र भेजकर इस तरह के फ्रॉड कॉल से सावधान रहने के लिए कहा था। इसके बाद भी कुढ़नी सरपंच साइबर शातिरों के जाल में फंस गए।