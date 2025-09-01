DPRO बोल रहा हूं; साइबर फ्रॉड के निशाने पर सरपंच, मीटिंग का लिंक भेजकर ठगी का नया पैंतरा

सरपंचों को जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ मीटिंग का लिंक भेजा जा रहा है। लिंक क्लिक करते ही रुपए खाते से उड़ जा रहे हैं।

साइबर ठगों के टारगेट पर बिहार के सरपंच आ गए हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी के नाम पर कॉल कर सरपंचों से ऑनलाइन ठगी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरपुर के औराई की भदई पंचायत के सरपंच मिथलेश राम से ठगी के बाद अब कुढ़नी के सकरी सरैया के सरपंच लक्ष्मी साह से ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ठगी के 7,350 रुपये साइबर पुलिस ने होल्ड कराया है। इसमें एक खाते को फ्रिज कराया गया है। अबतक लाखों की ठगी हो चुकी है।

सरपंच लक्ष्मी साह ने साइबर थाने को बताया है कि उन्हें साइबर शातिरों ने खुद को जिला पंचायती राज अधिकारी बनकर कॉल की। कहा कि सरपंचों को प्रशिक्षण अवधि का भुगतान आया है। यह राशि यूपीआई के जरिए देने की बात कहकर पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजा, जिसपर क्लिक करने के बाद खाते से 7350 रुपये कट गये। साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि सरपंच की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर शातिर का खाता फ्रिज करा ठगी की राशि होल्ड करा ली गई। उनके आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

बता दें कि भदई पंचायत के सरपंच मिथिलेश राम का शातिरों ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम पर फर्जी कॉल कर ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने का लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से 77,189 रुपये उड़ गए। बीते 25 अगस्त को सरपंच मिथिलेश राम ने औराई थाने में शिकायत की थी।