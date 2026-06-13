Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में सरकारी सॉफ्टवेयर हैक कर बेच डाला 350 करोड़ का बालू, 17 जिलों में हड़कंप; ईओयू की जांच तेज

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

Bihar Sand Scam: बिहार में 'खननसॉफ्ट' पोर्टल में छेड़छाड़ कर 350 करोड़ का बालू घोटाला हुआ है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो के अनुसार, बेल्ट्रॉन और केंद्रीय एजेंसी से इसका टेक्निकल ऑडिट कराया जा रहा है।

बिहार में सरकारी सॉफ्टवेयर हैक कर बेच डाला 350 करोड़ का बालू, 17 जिलों में हड़कंप; ईओयू की जांच तेज

Bihar Sand Scam: बिहार में सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले माफियाओं के एक बहुत बड़े और हाईटेक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। खान एवं भूतत्व विभाग के 'खननसॉफ्ट' पोर्टल को हैक कर करीब 350 करोड़ रुपये का बालू बेचने के इस महाघोटाले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे खेल की परतें खोलने के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के साथ-साथ केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी विशेषज्ञ कंपनी से इस पूरे सिस्टम का 'टेक्निकल ऑडिट' कराया जा रहा है। इस ऑडिट से यह साफ हो जाएगा कि पोर्टल के लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का कंट्रोल किन-किन लोगों के हाथों में था।

एनआईसी कर्मियों की मिलीभगत से सॉफ्टवेयर में की गई गड़बड़ी

इस घोटाले की मोडस ऑपेरंडी इतनी शातिर है कि इसने तकनीकी सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। ईओयू की जांच में पता चला है कि खनन विभाग में प्रतिनियुक्त नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के कुछ भ्रष्ट कर्मियों की मिलीभगत से विभाग के मुख्य डेटाबेस सर्वर और सॉफ्टवेयर के साथ भारी छेड़छाड़ की गई थी। लाइसेंसधारकों को आवंटित की जाने वाली बालू की निर्धारित मात्रा को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए सुरक्षा के सबसे मजबूत चक्र यानी ओटीपी ऑथेंटिकेशन को ही बाईपास कर दिया गया। इसके बाद बालू माफियाओं ने जिला खनन कार्यालय या विभाग की सहमति के बिना ही कागजों को खुद से पोर्टल पर अपलोड किया और अपनी कैपिंग को मनमाने ढंग से बढ़ाकर निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक बालू अवैध रूप से बेच डाला।

राजस्व चोरी मामले में 17 जिलों में दर्ज हैं 62 केस

इस महाघोटाले के तार पूरे बिहार में फैले हुए हैं, जिससे राज्य सरकार को सीधे तौर पर 350 करोड़ रुपये से अधिक की भारी राजस्व चपत लगी है। इस बालू घोटाले को लेकर राज्य के पटना साइबर थाने सहित कुल 17 जिलों में अब तक 62 आपराधिक कांड दर्ज किए जा चुके हैं, जिनकी जांच ईओयू की विशेष टीमें कर रही हैं। इस मामले में 100 से अधिक लाइसेंसधारी सीधे तौर पर पुलिस और जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं। डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने साफ कहा है कि टेक्निकल ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर सरकारी राजस्व की चोरी करने वाले दोषी पदाधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और बालू कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Latest Hindi News Bihar News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।