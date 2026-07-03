मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, इंस्टा वीडियो में अश्लील शब्द बोले गए; FIR दर्ज

वीडियो में एक शख्स मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलता हुआ दिख रहा था। आरोपित ने पिस्टल ले रखा था और एक जाति का नाम लेकर अश्लील भाषा का प्रयोग भी कर रहा था।

CM Samrat Choudhary Dhamki: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने का मामले सामने आया है। एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर धमकी दी है। आरोपित ने मुख्यमंत्री को अपशब्द बोले और उनके खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग भी किया। मामला संज्ञान में आने के बाद साइबर थाना के एएसआई संभव शर्मा के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है।

डीएसपी व साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि आरोपित की पहचान की कोशिश की जा रही है। जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बीते दिनों साइबर थाना के पुलिसकर्मियों ने इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट देखा। उस वीडियो में एक शख्स मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलता हुआ दिख रहा था। आरोपित ने पिस्टल ले रखा था और एक जाति का नाम लेकर अश्लील भाषा का प्रयोग भी कर रहा था। सीएम के खिलाफ पब्लिक डोमेन में ऐसे शब्दों का उपयोग करना गैरकानूनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एएसआई के बयान पर केस दर्ज डीएसपी ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद इस संबंध में ओडी अधिकारी संभव शर्मा के आवेदन पर साइबर थाना में 29 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस इंस्टाग्राम आईडी से मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले आरोपित की पहचान करने में जुट गई है।

पहले भी मिल चुकी है धमकी सम्राट चौधरी को धमकी देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है। इससे पहले बांका के युवक शेखर यादव ने गुजरात से बिहार सीएम को जान से मार देने की धमकी दी थी। इस मामले में मुंगेर में कांड दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गुजरात जाकर गिरफ्तार किया था। वह गुजरात के साणंद में काम के सिलसिले में रहता था और फोन पर धमकी दी थी। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना गुनाह कबुल किया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। शेखर यादव बांका जिले के बेलहर खेरौधा गांव का रहने वाला है।