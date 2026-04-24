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बिहार के 'सम्राट' की अग्निपरीक्षा आज, एनडीए का बहुमत वाला समीकरण समझिए

Apr 24, 2026 05:39 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। आज यह सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी।

बिहार के 'सम्राट' की अग्निपरीक्षा आज, एनडीए का बहुमत वाला समीकरण समझिए

Samrat Government Floor Test: सम्राट सरकार आज विधानसभा में अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल करेगी। इसके लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें नई सरकार बहुमत साबित करेगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वासमत का प्रस्ताव रखेंगे। इसके बाद इस पर वोटिंग होगी। फ्लोर टेस्ट को लेकर एनडीए के सभी विधायक बंगाल चुनाव से बिहार लौट गए हैं।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। सीएम सम्राट चौधरी ने दो उपमुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव के साथ शपथ ली थी। लिहाजा, नई सरकार को सदन में बहुमत साबित करना है। हालांकि सरकार को बहुमत साबित करने में कोई परेशानी नहीं है।

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गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने दावा किया कि सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल है। विपक्ष कहीं है ही नहीं। फ्लोर टेस्ट महज एक औपचारिकता है। एनडीए के सदन में 202 विधायक हैं जो पार्टी के अनुसार इस प्रकार हैं-

बीजेपी-- 89

जदयू-- 85

लोजपा आरवी-- 190

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा-- 5

राष्ट्रीय लोक मोर्चा-- 4

दूसरी ओर महागठबंधन के मात्र 35 विधायक इस प्रकार हैं-

राजद-- 25

कांग्रेस-- 6

सीपीआई एमएल-- 2

सीपीआई एम-- 1

आईआईपी-- 1

गुरुवार को फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एनडीए सरकार शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत साबित कर देगी। इस समय एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है। लिहाजा किसी तरह की परेशानी नहीं है। वे गुरुवार को जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नयी सरकार नीतीश कुमार के बताये रास्ते पर ही चलेगी और उनके अधूरे कार्यो को पूरा करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए सारे वायदे पूरे होंगे। नयी सरकार का संकल्प भी यही है। सरकार नयी भले है लेकिन रास्ता पुराना ही है। क्योंकि जनता को नीतीश कुमार का रास्ता ही पसंद है। श्री चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में इसके स्थायित्व को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का खजाना खाली होने की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। राजद शासनकाल में वित्त विभाग हमेशा लाल घेरे में रहता था, जबकि आज राज्य की वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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