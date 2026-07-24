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बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में गजब का खेला; ना नदी, ना सड़क, बन गए करोड़ों के पुल, CAG रिपोर्ट

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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पूर्वी चंपारण के बेतौना गांव की नोनिया टोली में श्याम जी महतो के घर के नजदीक पुल का निर्माण किया गया। अररिया में थापकोल गांव से कढ़बना सड़क तक जाने के लिए पुल का 80 फीसदी निर्माण कर लिया गया है। सीएजी की जांच में पता चला कि यहां कोई नदी या सड़क है ही नहीं।

ना नदी, ना सड़क, करोड़ों के पुल बन गए
ना नदी, ना सड़क, बन गए करोड़ों के पुल

बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में गबन के बड़े खेल का खुलासा हुआ है बिना सड़क या नदी के ही पूर्वी चंपारण के बेतौना और अररिया के थापकोल गांव में पुल बना दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक(सीएजी) की ओर से गुरुवार को बिहार विधानसभा में पेश रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। इन दोनों पुलों पर सरकारी खजाने के 3 करोड़ 30 लाख रुपये बर्बाद हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी चंपारण के बेतौना गांव की नोनिया टोली में श्याम जी महतो के घर के नजदीक पुल का निर्माण किया गया। इसके दोनों ओर 125 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली संपर्क सड़क का निर्माण होना था। संपर्क पथ के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। परंतु, ग्रामीणों ने इस अधिग्रहण का विरोध शुरू कर दिया। इस कारण संपर्क पथ के अभाव में 2018 में बने पुल का आठ साल बाद भी उपयोग शुरू नहीं हो सका है।

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वहीं, अररिया के जोकीहाट प्रखंड में थापकोल गांव से कढ़बना सड़क तक जाने के लिए पुल का 80 फीसदी निर्माण कर लिया गया। पुल के दोनों तरफ 70 मीटर की लंबाई में संपर्क पथ का निर्माण किया गया था। अररिया में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जिलाधिकारी से संपर्क पथ के लिए जमीन अधिग्रहण करने का आग्रह किया। परंतु, सितंबर 2020 में निर्माण के बाद लगभग 6 साल बीत जाने के बाद भी पुल बेकार पड़ा है।

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अधिकारियों को ठहराया जिम्मेवार

महालेखाकार ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। विभाग ने पूर्वी चंपारण मामले में एजी को कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं अररिया मामले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। दोनों ही मामलों में जुलाई 1986 के कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी संकल्प के उल्लंघन के कारण सरकारी धन बर्बाद हुआ है। सड़क निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए काम पूरा होना शुरू करने से पहले से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

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बिना जमीन के तटबंधों में 248 करोड़ डुबाया

बागमती-अधवारा, कमला-बलान एवं महानंदा नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं में जमीन उपलब्ध कराए बिना ही तटबंध निर्माण का टेंडर दे दिया गया। बाद में जमीन का जुगाड़ नहीं हो पाने के कारण आधे-अधूरे बने तटबंधों में 247 करोड़ 80 लाख रुपये डूब गए। रिपोर्ट के अनुसार, तटबंधों के निर्माण का टेंडर देने में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया गया। 16 साल बीत जाने के बावजूद लाभार्थियों को बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिल पाई। जल संसाधन विभाग की ओर से एजी को आश्वासन दिया गया है कि आगे तटबंधों के निर्माण के लिए निविदा जारी करने से पहले कम से कम 80 फीसदी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

नल से मिल रहा आर्सेनिक, फ्लोराइडयुक्त पानी

हर घर नल का जल योजना की सच्चाई भी उजागर हुई है। घरों में आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है। इन वार्डों में नल जल की आपूर्ति के साथ ही आर्सेनिक और फ्लोराइड के ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण 1 लाख 17 हजार लोगों को दूषित जल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह संख्या एजी की ओर से जांच के नमूने में लिए गए वार्डों की है। राज्य में वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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