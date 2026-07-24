बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में गजब का खेला; ना नदी, ना सड़क, बन गए करोड़ों के पुल, CAG रिपोर्ट

पूर्वी चंपारण के बेतौना गांव की नोनिया टोली में श्याम जी महतो के घर के नजदीक पुल का निर्माण किया गया। अररिया में थापकोल गांव से कढ़बना सड़क तक जाने के लिए पुल का 80 फीसदी निर्माण कर लिया गया है। सीएजी की जांच में पता चला कि यहां कोई नदी या सड़क है ही नहीं।

बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में गबन के बड़े खेल का खुलासा हुआ है बिना सड़क या नदी के ही पूर्वी चंपारण के बेतौना और अररिया के थापकोल गांव में पुल बना दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक(सीएजी) की ओर से गुरुवार को बिहार विधानसभा में पेश रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। इन दोनों पुलों पर सरकारी खजाने के 3 करोड़ 30 लाख रुपये बर्बाद हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी चंपारण के बेतौना गांव की नोनिया टोली में श्याम जी महतो के घर के नजदीक पुल का निर्माण किया गया। इसके दोनों ओर 125 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली संपर्क सड़क का निर्माण होना था। संपर्क पथ के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। परंतु, ग्रामीणों ने इस अधिग्रहण का विरोध शुरू कर दिया। इस कारण संपर्क पथ के अभाव में 2018 में बने पुल का आठ साल बाद भी उपयोग शुरू नहीं हो सका है।

वहीं, अररिया के जोकीहाट प्रखंड में थापकोल गांव से कढ़बना सड़क तक जाने के लिए पुल का 80 फीसदी निर्माण कर लिया गया। पुल के दोनों तरफ 70 मीटर की लंबाई में संपर्क पथ का निर्माण किया गया था। अररिया में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जिलाधिकारी से संपर्क पथ के लिए जमीन अधिग्रहण करने का आग्रह किया। परंतु, सितंबर 2020 में निर्माण के बाद लगभग 6 साल बीत जाने के बाद भी पुल बेकार पड़ा है।

अधिकारियों को ठहराया जिम्मेवार महालेखाकार ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। विभाग ने पूर्वी चंपारण मामले में एजी को कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं अररिया मामले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। दोनों ही मामलों में जुलाई 1986 के कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी संकल्प के उल्लंघन के कारण सरकारी धन बर्बाद हुआ है। सड़क निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए काम पूरा होना शुरू करने से पहले से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

बिना जमीन के तटबंधों में 248 करोड़ डुबाया बागमती-अधवारा, कमला-बलान एवं महानंदा नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं में जमीन उपलब्ध कराए बिना ही तटबंध निर्माण का टेंडर दे दिया गया। बाद में जमीन का जुगाड़ नहीं हो पाने के कारण आधे-अधूरे बने तटबंधों में 247 करोड़ 80 लाख रुपये डूब गए। रिपोर्ट के अनुसार, तटबंधों के निर्माण का टेंडर देने में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया गया। 16 साल बीत जाने के बावजूद लाभार्थियों को बाढ़ से सुरक्षा नहीं मिल पाई। जल संसाधन विभाग की ओर से एजी को आश्वासन दिया गया है कि आगे तटबंधों के निर्माण के लिए निविदा जारी करने से पहले कम से कम 80 फीसदी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।