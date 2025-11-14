Rupauli Result LIVE: रूपौली चुनाव रिजल्ट; बीमा भारती या कलाधर मंडल? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Rupauli Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की रूपौली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां आरजेडी से पूर्व विधायक बीमा भारती, जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल उम्मीदवार हैं। रूपौली सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Rupauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की रूपौली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बीमा भारती, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) के कलाधर प्रसाद मंडल, जन सुराज पार्टी के आमोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के जैनेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी (आप) के विकास कुमार मंडल और स्वतंत्र उम्मीदवार शंकर सिंह मुख्य दावेदार हैं। जनरल सीट होने से विभिन्न जातिगत समीकरणों का असर देखने को मिलेगा, खासकर यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों का बंटवारा तय है।

रूपौली में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर पूर्व विधायक बीमा भारती की मजबूत पकड़ बनी हुई है, लेकिन कलाधर प्रसाद मंडल एनडीए के समर्थन से पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे, वहीं अमोद कुमार युवा और शहरी मतदाताओं को लुभाने पर जोर दे रहे हैं।

Rupauli Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) बीमा भारती आरजेडी (महागठबंधन) - - कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू (एनडीए) - - आमोद कुमार जन सुराज पार्टी - - जैनेंद्र कुमार बीएसपी - - शंकर सिंह स्वतंत्र - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।