Rupauli Result LIVE: रूपौली चुनाव रिजल्ट; बीमा भारती या कलाधर मंडल? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Rupauli Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की रूपौली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां आरजेडी से पूर्व विधायक बीमा भारती, जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल उम्मीदवार हैं। रूपौली सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां मिलेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:02 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Rupauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की रूपौली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की बीमा भारती, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) के कलाधर प्रसाद मंडल, जन सुराज पार्टी के आमोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के जैनेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी (आप) के विकास कुमार मंडल और स्वतंत्र उम्मीदवार शंकर सिंह मुख्य दावेदार हैं। जनरल सीट होने से विभिन्न जातिगत समीकरणों का असर देखने को मिलेगा, खासकर यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों का बंटवारा तय है।

रूपौली में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर पूर्व विधायक बीमा भारती की मजबूत पकड़ बनी हुई है, लेकिन कलाधर प्रसाद मंडल एनडीए के समर्थन से पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे, वहीं अमोद कुमार युवा और शहरी मतदाताओं को लुभाने पर जोर दे रहे हैं।

Rupauli Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
बीमा भारतीआरजेडी (महागठबंधन)--
कलाधर प्रसाद मंडलजेडीयू (एनडीए)--
आमोद कुमारजन सुराज पार्टी--
जैनेंद्र कुमारबीएसपी--
शंकर सिंहस्वतंत्र--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।

रूपौली सीट का मुकाबला खास इसलिए है क्योंकि यह सीमांचल क्षेत्र की एक प्रमुख विधानसभा है, जहां एनडीए का दबदबा 2020 से कायम है। 2020 में जेडीयू की बीमा भारती ने एलजेपी के शंकर सिंह को 19,330 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में भी बीमा भारती ने भाजपा के प्रेम प्रकाश मंडल को करीब 9,000 वोटों से मात दी थी। इस बार बीमा भारती का आरजेडी में शामिल होना, कलाधर मंडल की जेडीयू से एंट्री और जन सुराज की अमोद कुमार की मौजूदगी के साथ शंकर सिंह का स्वतंत्र रुख मुकाबले को रोचक बना रहा है। 2024 के उपचुनाव में शंकर सिंह ने स्वतंत्र होकर जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल को हराया था, जो इस बार फिर चुनौती पेश कर रहे हैं।

