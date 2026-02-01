हादसों का रविवार, 13 मौत से दहला बिहार; बिहटा में 6, मनेर में 3, बक्सर में 2 सगे भाई समेत 4 की गई जान

संक्षेप: बक्सर के भोजपुर में माघी पूर्णिमा पर गंगा नहाने जा रहे चार लोगों की मौत हो गई जिनमें दो सगे भाई थे। इससे पहले पटना के बिहटा में ऑटो में सवार उर्स से लौट रहे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उधर मनेर में भी तीन लोगों की मौत हो गई जो गंगा नहाने जा रहे थे।

बिहार रविवार को हादसों से हुई मौत से बिहार दहल उठा। विभिन्न सड़क हादसों में 13 लोगों की जान चली गई। बक्सर के भोजपुर में माघी पूर्णिमा पर गंगा नहाने जा रहे चार लोगों की मौत हो गई जिनमें दो सगे भाई थे। इससे पहले पटना के बिहटा में ऑटो में सवार उर्स से लौट रहे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उधर मनेर में भी तीन लोगों की मौत हो गई जो गंगा नहाने जा रहे थे।

बक्सर के नया भोजपुर थाना क्षेत्र के चंदा गांव के समीप फोरलेन पर रविवार की सुबह लगभग पांच बजे ट्रेलर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में दो सहोदर भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। मृतक ओमकार पांडेय एसएसबी का जवान था। वह किशनगंज में पोस्टेड था। घटना को अंजाम देने के बाद चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया।

बताया जाता है कि ब्रह्मपुर प्रखंड के कृतसागर गांव निवासी ओमकार पांडेय के घर शादी की तैयारी चल रही थी। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए कृतसागर गांव से दो महिला समेत चार लोग कार से बक्सर जा रहे थे। कार जैसे ही चंदा गांव के समीप पहुंची, तभी बक्सर की ओर से आ रहे ट्रेलर ने कार में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सामने ट्रेलर को देख कार चालक ने ब्रेक भी लगाया, तब तक पीछे से आ रहे ट्रक ने भी कार में टक्कर मार दी। आगे और पीछे से टक्कर लगने से कार के परखच्चे उड़ गए।

कार में आगे से टक्कर मारने वाला चालक ट्रेलर के साथ भाग निकला। जबकि पीछे से टक्कर मारने वाला चालक ट्रक को छोड़कर भाग निकला। कार सवार ओमकार पांडेय (30 वर्ष), सुजीत पांडेय (28 वर्ष) दोनों पिता स्व.चितरंजन पांडेय ग्राम-कृतसागर निवासी, गिरजा देवी(42 वर्ष) पति अरुण तिवारी, नेनुआ (डुमरांव), मंजू देवी(45 वर्ष) पति धर्मराज ओझा ग्राम भरखरा, ब्रह्मपुर की मौत हो गई। नया भोजपुर के थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस छानबीन करने में जुटी है।

आरा-पटना फोरलेन पर बिहटा के समीप रात बेलगाम ट्रक और ऑटो की टक्कर में आरा के छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मृतकों में पिता-पुत्र और पुत्री भी शामिल हैं। सभी मनेर उर्स से अपने गांव लौट रहे थे। हादसा पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव लेखन टोला के पास रात करीब दो बजे का है। मृतकों में आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर (चित्रसेनपुर) गांव निवासी 22 वर्षीय मो. शहजाद, उनका तीन वर्षीय पुत्र सफान, डेढ़ वर्षीया पुत्री अल्फिया, नगर थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ला निवासी मोहम्मद अली का 32 वर्षीय पुत्र सह ऑटो चालक मो. इम्तेयाज उर्फ बुलेट, उसी थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला निवासी स्व. मो. मुमताज का 35 वर्षीय पुत्र मो. गुड्डू और गीधा थाना क्षेत्र के कायमनगर गांव निवासी मो.शरीफ का 18 वर्षीय पुत्र मो. अरशद शामिल हैं। घायलों में दौलतपुर (चित्रसेनपुर) गांव निवासी मृतक मो. शहजाद की 20 वर्षीया पत्नी नाजनी परवीन और कायमनगर गांव निवासी एक व्यक्ति शामिल हैं।