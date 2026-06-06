बिहार में खूनी हुई सड़कें, हादसों और मौतों में भारी उछाल; डरा रहे हैं ये सरकारी आंकड़े
Road Accident In Bihar: बिहार में वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में सड़क हादसों में 5.52% और मौतों में 6.12% की वृद्धि हुई है। साल 2025 में कुल 12,253 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।
Road Accident In Bihar: बिहार में बेहतर होती सड़कों और कनेक्टिविटी के बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। सूबे में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सड़क हादसों के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में 5.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन हादसों की चपेट में आने से असमय दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या यानी मृत्यु दर में भी 6.12 प्रतिशत का बड़ा इजाफा हुआ है। राज्य के विभिन्न नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और स्थानीय जिलों की सड़कों पर होने वाली इन दुर्घटनाओं के ये ताजा आंकड़े सरकार, परिवहन विभाग और आम जनता की चिंता को चौतरफा बढ़ाने वाले हैं।
साल 2025 में हुई 12 हजार से अधिक दुर्घटनाएं
सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जारी की गई वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के जमीनी तथ्य बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सूबे में हादसों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी का एक खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अकेले वर्ष 2025 के भीतर ही कुल 12 हजार 253 वाहन दुर्घटनाएं बिहार की विभिन्न सड़कों पर दर्ज की गई हैं। यह संख्या बताती है कि राज्य की सड़कों पर हर दिन दर्जनों लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। परिवहन एक्स्पर्ट्स का मानना है कि यातायात नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के चलते ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, जिन पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
साल 2024 के मुकाबले 2025 में बदतर हुए हालात
यदि बीते कुछ सालों के आंकड़ों की समीक्षा करें, तो साल 2024 में बिहार के भीतर कुल 11 हजार 612 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इसके मुकाबले वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 12 हजार 253 तक पहुंच गया। ये आंकड़े साफ तौर पर तस्दीक करते हैं कि साल 2024 के मुकाबले 2025 में कुल 5.52 प्रतिशत अधिक सड़क हादसे हुए हैं। इन दुर्घटनाओं में मरने वालों के बढ़ते प्रतिशत (6.12%) ने यह भी साफ कर दिया है कि समय के साथ हादसों की तीव्रता जानलेवा होती जा रही है, जो बिहार में सड़क सुरक्षा ऑडिट और कड़े नियमों को लागू करने की ओर साफ इशारा करती है।
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