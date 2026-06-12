बिहार में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक-कार के टक्कर में एक साथ 3 थानेदार सहित 4 की दर्दनाक मौत
Begusarai Road Accident: बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में मधेपुरा के तीन थाना अध्यक्षों—ज्ञाननंद, नीरज कुमार, साजन पासवान और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। एसपी ने घटना की पुष्टि की है।
Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात करीब एक बजे पटना से लौट रहे मधेपुरा जिले के तीन थाना अध्यक्षों (एसएचओ) और उनके कार चालक की एक भीषण हादसे में मौत हो गई। मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह ने खुद इस दर्दनाक घटना की पुष्टि की है। हादसे की खबर मिलते ही एसपी देर रात ही बेगूसराय के लिए रवाना हो गए। इस भीषण एक्सीडेंट में मधेपुरा के आरार थाना अध्यक्ष ज्ञाननंद, बेलारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार और रतवारा थाना अध्यक्ष साजन पासवान की जान चली गई है। एक साथ तीन-तीन थाना प्रभारियों की मौत से मधेपुरा से लेकर पटना तक पूरे बिहार पुलिस महकमे में गहरा मातम पसर गया है।
ट्रक ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, चेशिस के उड़े परखच्चे
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, यह भयानक हादसा उस समय हुआ जब तीनों थाना अध्यक्ष सरकारी मीटिंग और ड्यूटी निपटाकर कार से वापस मधेपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान साहेबपुर कमाल में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सीधे ट्रक के नीचे जा घुसी। टक्कर मारने के बाद भी ट्रक रुका नहीं, बल्कि वह कार को पूरी बगल से बुरी तरह रगड़ते हुए और चेशिस को दबाते हुए तेजी से निकल गया। ट्रक की इस भयानक रगड़ के कारण कार पूरी तरह लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस अफसरों को संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। बेलारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
क्रेन और गैस कटर से काटकर निकाले गए शव
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस और प्रशासनिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कार की हालत इतनी खराब थी कि अंदर फंसे अधिकारियों को सामान्य तरीके से निकालना नामुमकिन था, जिसके बाद तुरंत मौके पर बड़ी क्रेन और गैस कटर मंगाए गए। काफी मशक्कत के बाद कार के लोहे को काटकर तीनों थाना प्रभारियों और उनके कार चालक के शवों को बाहर निकाला जा सका। बेगूसराय में शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद अब उन्हें ससम्मान मधेपुरा लाया जा रहा है। पुलिस की विशेष टीमें टक्कर मारकर फरार होने वाले हत्यारे ट्रक और उसके ड्राइवर की तलाश में जगह-जगह नाकेबंदी कर छापेमारी कर रही हैं।
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