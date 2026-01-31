Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar rivers will no longer dry up committee of experts from Water Resources Department plan
अब नहीं सूखेंगी बिहार की नदियां? जल संसाधन विभाग की विशेषज्ञों की कमेटी का प्लान समझें

अब नहीं सूखेंगी बिहार की नदियां? जल संसाधन विभाग की विशेषज्ञों की कमेटी का प्लान समझें

संक्षेप:

बिहार की पांच दर्जन से अधिक नदियों का अस्तित्व खतरे में है। जीवनदायिनी ये नदियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गयी हैं। कई नदियां अतिक्रमण के कारण अंतिम सांसें ले रही हैं।

Jan 31, 2026 05:41 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share Share
Follow Us on

बिहार की वजूद खो रहीं छोटी-बड़ी सभी नदियों को बचाने की कार्ययोजना बनेगी। जल संसाधन विभाग नदियों को संकट से बचाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगा। इसके पहले विशेषज्ञ सूबे की नदियों का हाल जानेंगे। जल संसाधन विभाग ने नदियों की स्थिति की जमीनी हकीकत जानने के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी नदियों का जायजा लेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार एआरपी एवं पीआईएम, वाल्मी के रिसर्च प्राध्यापक रवीन्द्र कुमार शंकर की अध्यक्षता में विभाग द्वारा बनायी गयी कमेटी में अध्यक्ष वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी ईश्वर चन्द्र ठाकुर, जल संसाधन विभाग के केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण के मुख्य अभियंता व समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन के मुख्य अभियंता इसके सदस्य होंगे। जबकि, जल विज्ञान निदेशालय के संयुक्त निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

ये भी पढ़ें:मेरे घर पर कब्जा हो गया; विजय सिन्हा के जनता दरबार में कांग्रेस की पूर्व MLA

प्रारंभ में यह कमेटी उत्तर बिहार की नदियों से जुड़े तथ्यों पर काम करेगी। इसमें प्रमुख नदियों व उनकी सहायक नदियों के संकटग्रस्त होने के कारणों की जानकारी संग्रहित करेगी। इसमें सबसे अहम गाद की समस्या का स्थानीय स्तर पर अध्ययन करना है। कमेटी शीघ्र ही नदियों के बहाव क्षेत्र में जाकर उसकी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेगी।

कमेटी के गठन के पहले नदियों की समस्या को लेकर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें प्रधान सचिव द्वारा नदियों के संकटग्रस्त होने को लेकर स्थलीय अध्ययन कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद विभाग ने कमेटी का गठन किया। कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। इसके बाद विभाग द्वारा नदियों को संकट से बचाने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

पांच दर्जन से अधिक नदियां संकट में

बिहार की पांच दर्जन से अधिक नदियों का अस्तित्व खतरे में है। जीवनदायिनी ये नदियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गयी हैं। कई नदियां अतिक्रमण के कारण अंतिम सांसें ले रही हैं। यही नहीं जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, बेहतर प्रबंधन का अभाव और सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण ये बरसाती नदियां बनकर रह गयी हैं। कई नदियों की स्थिति ऐसी है कि उनके बहाव क्षेत्र में किसान खेती कर रहे हैं। कई जगह पर मानसून बीतते नदियों के बीच बड़े-बड़े मैदान बन जाते हैं और बच्चों के लिए वह खेल का मैदान बन जाता है। ये हालात बिहार के किसी एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि हर तरफ के हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बहने वाली एक दर्जन से अधिक नदियों का वजूद पर संकट है।

समिति ये कार्य करेगी

सूबे की नदियां संकट में हैं। वे कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं। हम इन्हें संकट से बचाने की कार्ययोजना बना रहे हैं। इसके लिए कमेटी बनायी गयी है, जो नदियों की समस्याओं का जमीनी पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद हम आगे की योजना तैयार करेंगे। - संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग

आओ अपनी नदी बचाएं

पिछले दिनों आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने आओ अपनी नदी बचाएं, मुहिम चलाई थी। राज्य की छोटी-बड़ी नदियों के संकटग्रस्त होने को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की। इसमें उनके सूखने, अतिक्रमण के कारण कम होती चौड़ाई, गाद के कारण होने वाली परेशानी को मुद्दा बनाया। राज्य में ऐसी पांच दर्जन से अधिक नदियां हैं जो दिसंबर में ही सूख चुकी हैं। इनमें से कई अतिक्रमण की शिकार हैं तो कई विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नदियों को बचाने के लिए कार्ययोजना बनाने की घोषणा की थी। अब विभाग ने विशेषज्ञों की कमेटी बना दी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।