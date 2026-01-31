अब नहीं सूखेंगी बिहार की नदियां? जल संसाधन विभाग की विशेषज्ञों की कमेटी का प्लान समझें

संक्षेप: बिहार की पांच दर्जन से अधिक नदियों का अस्तित्व खतरे में है। जीवनदायिनी ये नदियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गयी हैं। कई नदियां अतिक्रमण के कारण अंतिम सांसें ले रही हैं।

बिहार की वजूद खो रहीं छोटी-बड़ी सभी नदियों को बचाने की कार्ययोजना बनेगी। जल संसाधन विभाग नदियों को संकट से बचाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगा। इसके पहले विशेषज्ञ सूबे की नदियों का हाल जानेंगे। जल संसाधन विभाग ने नदियों की स्थिति की जमीनी हकीकत जानने के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी नदियों का जायजा लेगी।

जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार एआरपी एवं पीआईएम, वाल्मी के रिसर्च प्राध्यापक रवीन्द्र कुमार शंकर की अध्यक्षता में विभाग द्वारा बनायी गयी कमेटी में अध्यक्ष वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी ईश्वर चन्द्र ठाकुर, जल संसाधन विभाग के केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण के मुख्य अभियंता व समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन के मुख्य अभियंता इसके सदस्य होंगे। जबकि, जल विज्ञान निदेशालय के संयुक्त निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

प्रारंभ में यह कमेटी उत्तर बिहार की नदियों से जुड़े तथ्यों पर काम करेगी। इसमें प्रमुख नदियों व उनकी सहायक नदियों के संकटग्रस्त होने के कारणों की जानकारी संग्रहित करेगी। इसमें सबसे अहम गाद की समस्या का स्थानीय स्तर पर अध्ययन करना है। कमेटी शीघ्र ही नदियों के बहाव क्षेत्र में जाकर उसकी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेगी।

कमेटी के गठन के पहले नदियों की समस्या को लेकर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें प्रधान सचिव द्वारा नदियों के संकटग्रस्त होने को लेकर स्थलीय अध्ययन कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद विभाग ने कमेटी का गठन किया। कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। इसके बाद विभाग द्वारा नदियों को संकट से बचाने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

पांच दर्जन से अधिक नदियां संकट में बिहार की पांच दर्जन से अधिक नदियों का अस्तित्व खतरे में है। जीवनदायिनी ये नदियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गयी हैं। कई नदियां अतिक्रमण के कारण अंतिम सांसें ले रही हैं। यही नहीं जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, बेहतर प्रबंधन का अभाव और सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण ये बरसाती नदियां बनकर रह गयी हैं। कई नदियों की स्थिति ऐसी है कि उनके बहाव क्षेत्र में किसान खेती कर रहे हैं। कई जगह पर मानसून बीतते नदियों के बीच बड़े-बड़े मैदान बन जाते हैं और बच्चों के लिए वह खेल का मैदान बन जाता है। ये हालात बिहार के किसी एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि हर तरफ के हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बहने वाली एक दर्जन से अधिक नदियों का वजूद पर संकट है।

समिति ये कार्य करेगी सूबे की नदियां संकट में हैं। वे कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं। हम इन्हें संकट से बचाने की कार्ययोजना बना रहे हैं। इसके लिए कमेटी बनायी गयी है, जो नदियों की समस्याओं का जमीनी पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद हम आगे की योजना तैयार करेंगे। - संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग