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बिहार में राजस्व कर्मियों का होगा तबादला, दिलीप जायसवाल ने चालू किया ट्रांसफर पोर्टल

वार्ता पटना
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बिहार में राजस्व कर्मियों के ट्रांसफर होने वाले हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया है। ट्रांसफर के इच्छुक राजस्व कर्मी इस पर आवेदन दे सकते हैं। 

बिहार में राजस्व कर्मियों का होगा तबादला, दिलीप जायसवाल ने चालू किया ट्रांसफर पोर्टल

बिहार में राजस्व कर्मियों के तबादला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राजस्व कर्मचारियों के ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए विभागीय पोर्टल को चालू कर दिया है। यह पोर्टल 13 मई से 31 मई 2026 तक सक्रिय रहेगा, जिसके माध्यम से कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इस संबंध में विभाग के अवर सचिव अरविंद कुमार ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बिहार को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 लागू होने के बाद राजस्व कर्मचारी संवर्ग अब राज्य स्तरीय संवर्ग बन चुका है। इसके बाद पहली बार राज्य स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कर्मचारियों को आवेदन के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होने के कारण समय की बचत भी होगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

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विभाग ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को भी सूचना भेज दी है, जिससे संबंधित कर्मचारियों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

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Jayesh Jetawat

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Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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