Bihar Results Tej Pratap Yadav JJD Seats LIVE: बिहार में तेज प्रताप यादव की पार्टी को कितनी सीटें, क्या होगा कमाल?

संक्षेप: Bihar Results Tej Pratap Yadav JJD Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होनी है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल होगी। यह देखना दिलचस्प होगा।

Fri, 14 Nov 2025 06:24 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Result Tej Pratap Yadav JJD Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) कैसा प्रदर्शन करेगी। JJD को कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, इसके रुझान सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होते ही आने लगेंगे। जनशक्ति जनता दल बिहार की राजनीति में नई पार्टी है, जिसकी स्थापना पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अगस्त 2025 में किया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से निष्कासित किया गया है। वह जेजेडी को जनता की शक्ति को मजबूत करने और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बताते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनशक्ति जनता दल ने 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जेजेडी की कैंडिडेट लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम सबसे ऊपर है, जो वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट उनके लिए भावनात्मक महत्व रखती है, क्योंकि वे यहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में महनार से जय सिंह राठी, हिसुआ से रवि राज कुमार, शाहपुर से मदन यादव और पटना साहिब से मीनू कुमारी शामिल हैं। पार्टी ने दो महिलाओं को टिकट देकर लैंगिक समानता दिखाई है। सुगौली से श्याम किशोर चौधरी को भी टिकट मिला, लेकिन उन्होंने महागठबंधन का समर्थन करने पर पार्टी से नाराजगी झेली।

तेज प्रताप यादव ने नामांकन के दौरान अपनी दादी की फोटो लेकर भावुक अपील की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेज प्रताप ने दावा किया कि जेजेडी 10 से 15 सीटें जीतेगी और सरकार गठन में किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा, '14 नवंबर को सब स्पष्ट हो जाएगा।' यह दावा बिहार की मौजूदा राजनीति में विवादास्पद मालूम होता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नई पार्टी को वोट ट्रांसफर करने में चुनौतियां पेश आएंगी। इसके बावजूद, तेज प्रताप की सोशल मीडिया उपस्थिति और अपील से पार्टी को समर्थन मिल रहा है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगी कि तेज प्रताप यादव की पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है।

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
