Bihar Results Tej Pratap Yadav JJD Seats LIVE: बिहार में तेज प्रताप यादव की पार्टी को कितनी सीटें, क्या होगा कमाल?

संक्षेप: Bihar Results Tej Pratap Yadav JJD Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होनी है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल होगी। यह देखना दिलचस्प होगा।

Bihar Result Tej Pratap Yadav JJD Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) कैसा प्रदर्शन करेगी। JJD को कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, इसके रुझान सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होते ही आने लगेंगे। जनशक्ति जनता दल बिहार की राजनीति में नई पार्टी है, जिसकी स्थापना पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अगस्त 2025 में किया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से निष्कासित किया गया है। वह जेजेडी को जनता की शक्ति को मजबूत करने और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बताते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनशक्ति जनता दल ने 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जेजेडी की कैंडिडेट लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम सबसे ऊपर है, जो वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट उनके लिए भावनात्मक महत्व रखती है, क्योंकि वे यहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में महनार से जय सिंह राठी, हिसुआ से रवि राज कुमार, शाहपुर से मदन यादव और पटना साहिब से मीनू कुमारी शामिल हैं। पार्टी ने दो महिलाओं को टिकट देकर लैंगिक समानता दिखाई है। सुगौली से श्याम किशोर चौधरी को भी टिकट मिला, लेकिन उन्होंने महागठबंधन का समर्थन करने पर पार्टी से नाराजगी झेली।