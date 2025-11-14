Bihar Results Live NDA Partners Seats: चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं भार या करेंगे एनडीए की नैय्या पार

संक्षेप: NDA Partners Seats LIVE: बिहार चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। एनडीए की सत्ता वापसी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पार्टियों के प्रदर्शन से तय होगा।

Bihar Results Live NDA Partners Seats: इस बार के बिहार विधानसभा में एनडीए के सहयोगी दलों की स्थिति क्या रहेगी 8 बजे से शुरू हो रही मतगणना से साफ होने लगेगा। एनडीए को अगर आसानी से सत्ता में वापसी करनी है तो सहयोगी दलों को जीत स्ट्राइक रेट अच्छा रखना होगा। एनडीए ने इस बार अपना परिवार बड़ा किया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) 29 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेकुलर) ने 6-6 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार की 243 विधानसभा की सीट में से 41 सीट पर एनडीए के ये तीन सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को 4 सीट मिली थी।

‘हम’ दोहरा पाएगी 2020 के नतीजे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेकुलर) 2020 में 4 सीट जीतने में सफल रही थी। इस बार वही प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

चिराग पर अधिक दबाव इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान पर अधिक जिम्मेदारी है। एनडीए में वो तीसरे सबसे बड़े सहयोगी हैं। ऐसे में उनका प्रदर्शन अगर अच्छा रहा तो एनडीए के लिए के लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी।

चिराग पासवान पर अधिक दारोमदार एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बाद चिराग पासवान के पास सबसे अधिक सीट है। उन्होंने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि, उनके एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है। इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। लेकिन वो कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बने हैं।