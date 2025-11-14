Hindustan Hindi News
Bihar Results Mukesh Sahani VIP Seats LIVE: बिहार में कितनी सीटें जीतेगी मुकेश सहनी की वीआईपी, आज नतीजे

Bihar Results Mukesh Sahani VIP Seats LIVE: बिहार में कितनी सीटें जीतेगी मुकेश सहनी की वीआईपी, आज नतीजे

संक्षेप: Bihar Results Mukesh Sahani VIP Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (VIP) कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, यह देखना है। वीआईपी के पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:18 AM
Bihar Result Mukesh Sahani VIP Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में मुकेश सहनी की वीआईपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है, आज मतगणना शुरू होते ही इसके रुझान आने लगेंगे। VIP अगर अधिकतम सीटों पर जीतने में सफल होती है तो महागठबंधन को बिहार में सरकार बनाने में काफी मदद मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वीआईपी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। यह कदम सहनी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को दिखाता है।

बिहार की राजनीति में उभरती हुई विकासशील इंसान पार्टी (VIP) मुख्य रूप से निशाद-मल्लाह समुदाय के हितों की पैरोकार है। इस पार्टी की स्थापना मुकेश साहनी ने 4 नवंबर 2018 को की थी। शुरुआत से ही वीआईपी ने निशाद समुदाय की आवाज को मजबूत करने का प्रयास किया है। पार्टी ने चुनावी मैदान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति अपनाई, जिससे यह बिहार के क्षेत्रीय दलों में एक अलग पहचान बना रही है।

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने कुल 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से पार्टी को 4 सीटें जीतने में सफलता मिली। राज्य स्तर पर इसका वोट प्रतिशत करीब 1.52 फीसदी रहा। हालांकि यह प्रदर्शन पार्टी के लिए शुरुआती बढ़त तो था, लेकिन व्यापक प्रभाव नहीं डाल सका। छोटे स्तर पर मिली यह जीत वीआईपी को आगे की राह दिखाने वाली साबित हुई। 2020 में मिली सीमित सफलता के बावजूद पार्टी ने हार नहीं मानी। 2025 में 15 सीटों पर उम्मीदवारी और उपमुख्यमंत्री की दावेदारी से इसने खुद को मजबूती दी है। निशाद समुदाय के समर्थन पर टिकी यह पार्टी बिहार की जटिल चुनावी लड़ाई में नई संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि, नजीते आने तक सबकुछ अनिश्चित है। यह देखना होगा कि VIP महागठबंधन को कितना मजबूत कर पाती है।

