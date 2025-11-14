Bihar Results Mahagathbandhan Seats LIVE: बिहार रिजल्ट में RJD की जीत महागठबंधन सरकार के लिए अहम, पार्टी मारेगी बाजी?
Bihar Result Mahagathbandhan Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में महागठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं, इसके रुझान सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही मतगणना से आने लगेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, वामपंथी दलों और मुकेश सहनी की वीआईपी कुल 243 सीटों में से अधिकतम पर जीत दर्ज करें। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होते ही रुझाने आने लगेंगे। मतगणना के कुछ घंटे बाद ही यह साफ हो जाएगा कि महागठबंधन को कितनी सीटों पर जीत मिलती है।
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन विपक्षी दलों का प्रमुख गठबंधन है, जिसमें राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI(ML)L), विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और सीपीआई, CPI(M) शामिल हैं। महागठबंधन के प्रमुख नेता राजद के तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष राजेश कुमार और सीपीआई(एमएल)एल के महबूब आलम जैसे नेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। शुक्रवार को मतगणना के दौरान इनके भाग्य का फैसला होना है।
सीट बंटवारे के अनुसार, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें आरजेडी को सबसे अधिक 143 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 61 सीटों पर, CPI(ML)L 20 पर, वीआईपी 12 पर, सीपीआई 9 पर, CPI(M) 4 पर ताल ठोंक रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन में शामिल राजद ने 75, कांग्रेस ने 19, भाकपा माले ने 12, भाकपा और माकपा ने दो-दो सीटों पर जीत हासिल की। 2025 के चुनावी नतीजों में देखना है कि महागठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहता है।