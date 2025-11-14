Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Results Mahagathbandhan Seats Live updates latest trends of RJD Congress Left Parties VIP lead trail victory win
Bihar Results Mahagathbandhan Seats LIVE: बिहार रिजल्ट में RJD की जीत महागठबंधन सरकार के लिए अहम, पार्टी मारेगी बाजी?

Bihar Results Mahagathbandhan Seats LIVE: बिहार रिजल्ट में RJD की जीत महागठबंधन सरकार के लिए अहम, पार्टी मारेगी बाजी?

संक्षेप: Bihar Results Mahagathbandhan Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से शुरुआती रुझान के साथ आने लगेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के लिए RJD, कांग्रेस, वामपंथी दलों और VIP का शानदार प्रदर्शन जरूरी है।

Fri, 14 Nov 2025 06:33 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Result Mahagathbandhan Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में महागठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं, इसके रुझान सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही मतगणना से आने लगेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, वामपंथी दलों और मुकेश सहनी की वीआईपी कुल 243 सीटों में से अधिकतम पर जीत दर्ज करें। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होते ही रुझाने आने लगेंगे। मतगणना के कुछ घंटे बाद ही यह साफ हो जाएगा कि महागठबंधन को कितनी सीटों पर जीत मिलती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन विपक्षी दलों का प्रमुख गठबंधन है, जिसमें राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI(ML)L), विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और सीपीआई, CPI(M) शामिल हैं। महागठबंधन के प्रमुख नेता राजद के तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष राजेश कुमार और सीपीआई(एमएल)एल के महबूब आलम जैसे नेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। शुक्रवार को मतगणना के दौरान इनके भाग्य का फैसला होना है।

सीट बंटवारे के अनुसार, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें आरजेडी को सबसे अधिक 143 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 61 सीटों पर, CPI(ML)L 20 पर, वीआईपी 12 पर, सीपीआई 9 पर, CPI(M) 4 पर ताल ठोंक रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन में शामिल राजद ने 75, कांग्रेस ने 19, भाकपा माले ने 12, भाकपा और माकपा ने दो-दो सीटों पर जीत हासिल की। 2025 के चुनावी नतीजों में देखना है कि महागठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहता है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election result bihar election commission अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।