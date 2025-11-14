Hindustan Hindi News
Bihar Results Left Parties Seats LIVE: बिहार में वामपंथी दलों को कितनी सीटों पर मिलेगी जीत, आज आएंगे नतीजे

संक्षेप: Bihar Results Left Parties Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने वाली है। महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगी, यह देखना होगा। वामपंथी दलों के प्रदर्शन पर आज नजरें टिकी होंगी।

Fri, 14 Nov 2025 06:12 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Result Left Parties Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे में वामपंथी दलों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, लेफ्ट पार्टियों को कितनी सीटों पर जीत और हार मिलेगी। 14 नवंबर में मतगणना शुरू होते ही इसके रुझान आने लगेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों में वामपंथी पार्टियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। महागठबंधन में शामिल वाम दलों में मुख्य रूप से भाकपा (माले-लिबरेशन), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) शामिल हैं। भाकपा (माले) ने इस चुनाव में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और पार्टी ने अपने सभी 12 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया था।

वामपंथी खेमे के प्रमुख नेताओं में भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य शामिल हैं, जो गठबंधन में वामदलों की भूमिका को लेकर लगातार मुखर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वामपंथी दल ने इस बार भी अपने पुराने गढ़ों पर ध्यान केंद्रित रखा। वामपंथी दलों का कहना रहा कि वे महागठबंधन के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में वामदलों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। भाकपा (माले) ने उस चुनाव में 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 12 पर जीत दर्ज की थी। भाकपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 जीतीं। भाकपा-एम ने भी 4 सीटों में से 2 पर जीत हासिल की थी।

भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सामाजिक न्याय, बदलाव की लहर और सत्ता-विरोधी भावना को प्रमुख मुद्दा बनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने पलायन मुक्त बिहार, रोजगार सृजन, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। भट्टाचार्य ने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर तीखा प्रहार किया। चुनाव के बीच हो रही हत्याओं को जंगलराज करार देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। महागठबंधन के संकल्प पत्र में हर परिवार में एक नौकरी, महिलाओं को मासिक 2500 रुपये, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाना, एमएसपी की कानूनी गारंटी, मनरेगा मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन और पुरानी पेंशन बहाली जैसे वादे शामिल रहे।

