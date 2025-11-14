Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Results JDU Seats Live updates latest trends of nitish kumar JDU lead trail victory win on 101 assembly seats it
Bihar Results JDU Seats LIVE: ‘टाइगर अभी जिंदा है’ जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर

संक्षेप: JDU Seats LIVE: सुबह 8 बजे से शुरू हो रही बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर जेडीयू की निगाह सबसे अधिक रहेगी। गिनती से पहले जेडीयू कार्यालय के बाहर ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के पोस्टर लगे हैं। जिसमें नीतीश कुमार की वापसी का दावा किया गया है। 

Fri, 14 Nov 2025 06:39 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Results JDU Seats LIVE: 8 बजे से शुरू हो रही बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रदेश के साथ-साथ नीतीश कुमार और जेडीयू का भविष्य भी तय करेंगे। एनडीए को फिर से सत्ता में वापसी के लिए जेडीयू को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस बार के बिहार विधानसभा में 243 सीट में से जेडीयू ने 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, एनडीए में भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तब जेडीयू के हिस्से में 45 सीटें आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिस्से में 74 सीटें आई थी। बता दें, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह जेडीयू का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था।

8 बजे से शुरू होगी मतगणना

बिहार बिधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू का मानना है कि महिलाओं की वोटिंग बढ़ने का लाभ उन्हें मिलेगा।

‘टाइगर अभी जिंदा है’

बिहार चुनाव की मतगणना 8 बजे से शुरू हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। लेकिन उससे पहले पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के पोस्टर लगे हैं। जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने का दावा किया जा रहा है।

घट रही हैं जेडीयू की सीटें

2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। तब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 115 सीट पर विजय हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद हुए दो और विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हिस्से की सीट कम हुई हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 71 सीट और 2020 के विधानसभा में 45 सीट पर ही जीत मिली थी। विजय कुमार चौधरी (सरायरंजन), बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), चेतन आनंद (नबीनगर विधानसभा), लेसी सिंह (पूर्णिया), मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं।

नीतीश कुमार कुमार के बाद कौन?

जेडीयू के अंदर और बाहर अब इस बात की चर्चा जोरों से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा। उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य चर्चाओं ने पार्टी की इमेज को प्रभावित किया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन जेडीयू ने उन्हें कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया।

एग्जिट पोल में क्या है हाल

ज्यादातर एग्जिट पोल में जेडीयू 50 से 60 सीट के आस-पास जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल की तरह ही चुनाव परिणाम रहे तो जेडीयू की सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम की तुलना में बढ़ जाएंगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
