Bihar Results JDU Seats LIVE: ‘टाइगर अभी जिंदा है’ जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर

संक्षेप: JDU Seats LIVE: सुबह 8 बजे से शुरू हो रही बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर जेडीयू की निगाह सबसे अधिक रहेगी। गिनती से पहले जेडीयू कार्यालय के बाहर ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के पोस्टर लगे हैं। जिसमें नीतीश कुमार की वापसी का दावा किया गया है।

Bihar Results JDU Seats LIVE: 8 बजे से शुरू हो रही बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रदेश के साथ-साथ नीतीश कुमार और जेडीयू का भविष्य भी तय करेंगे। एनडीए को फिर से सत्ता में वापसी के लिए जेडीयू को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस बार के बिहार विधानसभा में 243 सीट में से जेडीयू ने 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, एनडीए में भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तब जेडीयू के हिस्से में 45 सीटें आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिस्से में 74 सीटें आई थी। बता दें, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह जेडीयू का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था।

8 बजे से शुरू होगी मतगणना बिहार बिधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू का मानना है कि महिलाओं की वोटिंग बढ़ने का लाभ उन्हें मिलेगा।

‘टाइगर अभी जिंदा है’ बिहार चुनाव की मतगणना 8 बजे से शुरू हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। लेकिन उससे पहले पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर ‘टाइगर अभी जिंदा है’ के पोस्टर लगे हैं। जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने का दावा किया जा रहा है।

घट रही हैं जेडीयू की सीटें 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। तब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 115 सीट पर विजय हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद हुए दो और विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हिस्से की सीट कम हुई हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 71 सीट और 2020 के विधानसभा में 45 सीट पर ही जीत मिली थी। विजय कुमार चौधरी (सरायरंजन), बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), चेतन आनंद (नबीनगर विधानसभा), लेसी सिंह (पूर्णिया), मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं।

नीतीश कुमार कुमार के बाद कौन? जेडीयू के अंदर और बाहर अब इस बात की चर्चा जोरों से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा। उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य चर्चाओं ने पार्टी की इमेज को प्रभावित किया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन जेडीयू ने उन्हें कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया।