Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Results Jansuraj Seats Live updates latest trend Prashant Kishor Party lead Trail victory win on 238 seats
Bihar Results Jansuraj Seats LIVE: किंग या किंगमेकर? चुनावी परिणाम तय करेंगे प्रशांत किशोर का भविष्य

Bihar Results Jansuraj Seats LIVE: किंग या किंगमेकर? चुनावी परिणाम तय करेंगे प्रशांत किशोर का भविष्य

संक्षेप: Bihar Results Jansuraj Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज ने 238 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। जनसुराज ने इस बार चुनाव में खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:36 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Results Jansuraj Seats LIVE: प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं, यह 8 बजे से शुरू हो रही मतगणना से साफ हो जाएगा। बिहार के 238 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए और महागठबंधन से चुनावी लड़ाई में प्रशांत किशोर को क्या हासिल होगा आज की काउंटिंग से पता चल जाएगा। जनसुराज ने भोजपुरी गायक रितेश पाण्डेय, यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे सोशल मीडिया स्टार को भी चुनावी मैदान में उतारा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस बार के विधानसभा चुनाव में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश किया है। पहले पदयात्रा और फिर चुनावी रैलियों में प्रशांत किशोर लगातार पलायन रोकने, शिक्षा को बेहतर करने, शराबबंदी को हटाने जैसे वादे कर रहे थे। बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर के चुनावी वादों पर कितना विश्वास किया, यह अब से कुछ देर में आने वाले रुझानों से पता चल जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मतगणना से पहले जनसुराज का बड़ा दावा

सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही मतगणना से पहले जनसुराज ने बड़ा दावा किया है। जनसुराज का कहना है कि जैसे ईवीएम खुलेगा बिहार की जीत जीतने लगे लगी।

पीके के चेहरे पर पार्टी ने लड़ा चुनाव

जनसुराज ने अपना पूरा प्रचार प्रशांत किशोर के इर्द-गिर्द रखा था। अगर जनसुराज को बिहार के विधानसभा चुनाव परिणाम में बहुमत मिला तो प्रशांत किशोर सीएम बन सकते हैं। हालांकि, एग्जिट पोल के नतीजे जनसुराज के दावों के विपरीत आए हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

प्रशांत किशोर करेंगे खेला?

प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के 238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। पिछले कई दशकों से एनडीए और महागठबंधन के बीच ही सीधी टक्कर होती आई है। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री से इस बार चुनाव में नया समीकरण बना है। अब देखना होगा क्या पीके बिहार में खेला कर पाएंगे या नहीं।

अंतिम समय में 5 उम्मीदवारों ने बदला पाला

जनसुराज ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार थे। लेकिन 5 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने अंतिम समय में पाला बदल लिया। जिसकी वजह से जनसुराज इन सीटों पर चुनावी मैदान से बाहर हो गई। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर उनके उम्मीदवारों को बैठाने का आरोप लगाया था।

प्रशांत किशोर को कितनी सीट की उम्मीद

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने अनेकों बार कहा है कि या तो उनकी पार्टी को 150 से अधिक सीट मिलेंगे या फिर 10 से कम की सीट आएगी। उन्होंने कहा कि या तो हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे।

एग्जिट पोल में ‘बस्ता गोल’

चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में जनसुराज की स्थिति अच्छी नहीं है। जनसुराज को 5 से भी कम की सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक्जिट पोल जैसे विधानसभा चुनाव परिणाम रहते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए यह बड़ा झटका होगा।

खुद नहीं लड़े चुनाव

पहले इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि प्रशांत किशोर, राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रशांत ने राघवपुर जाकर इन चर्चाओं को और हवा दी। लेकिन अंत में वो किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरे।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election result bihar election commission अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।