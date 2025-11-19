Hindustan Hindi News
बिहार में 100 से कम वोट में 3 सीटें निकली, हजार के अंदर 11; सबसे बड़े अंतर से जीते 11 विधायक कौन?

संक्षेप: Bihar Highest Lowest Margin Win Loss Seats: बिहार चुनाव में एनडीए के पक्ष में प्रचंड परिणाम के दौरान 11 सीटों का फैसला हजार से भी कम वोट से हुआ। जानते हैं 11 सबसे ज्यादा और सबसे कम अंतर से जीत-हार वाली सीटों का हाल।

Wed, 19 Nov 2025 06:45 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Highest Lowest Margin Win Loss Seats: बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के 202 विधायकों के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। गुरुवार को नीतीश 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। इन तीनों के साथ एनडीए के पांच दल के लगभग 20 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। इस बीच नतीजों का विश्लेषण जारी है। इस चुनाव में 11 सीट ऐसी है जहां जीत-हार का फैसला हजार वोट से कम के अंतर से हुआ। 2 सीट पर 50 से कम का मार्जिन था। 11 सीटों में 3 राजद, 2-2-2 जदयू, लोजपा-आर, कांग्रेस और 1-1 सीट भाजपा और बसपा ने जीती। 73 हजार से ऊपर के अंतर से सबसे बड़ी जीत जेडीयू के कलाधर मंडल को रूपौली और 27 वोट के मार्जिन से सबसे छोटी जीत संदेश में जेडीयू के राधाचरण साह को मिली।

बिहार चुनाव में 50 हजार से ऊपर के मार्जिन से 16 कैंडिडेट जीते हैं। इन 16 सीटों में बीजेपी के 9, जेडीयू के 6 और एलजेपी-आर के 1 कैंडिडेट जीते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 45843 वोट के मार्जिन से जीते हैं। सबसे छोटी जीत के तीन कैंडिडेट में राधाचरण के बाद बसपा के सतीश यादव हैं जो 30 वोट से रामगढ़ में बीजेपी को हराकर आए हैं। अगिआंव सीट पर बीजेपी के महेश पासवान भी महज 95 वोट से जीते।

आनंद मोहन के बेटे और जेडीयू कैंडिडेट चेतन आनंद नबीनगर में 112 वोट, राजद के फैसल रहमान ढाका में 178 वोट, फारबिसगंज में कांग्रेस के मनोज विश्वास 221 वोट, बलरामपुर सीट से लोजपा-आर की संगीता कुमारी 389 वोट के अंतर से विधायक बन पाए। चनपटिया में कांग्रेस के अभिषेक रंजन 602, जहानाबाद में राजद के राहुल शर्मा 793, बोधगया में राजद के सर्वजीत 881 और बख्तियारपुर में एलजेपी-आर के अरुण कुमार 981 मतों के मार्जिन से विजय हुए।

धमदाहा में लेशी सिंह ने संतोष कुशवाहा को बड़े अंतर से हराया

बड़े अंतर से जीतने वालों में कलाधार मंडल के बाद बीजेपी के संजीव चौरसिया दीघा में 59079, सुगौली में लोजपा-आर के बबलू गुप्ता 58191, गोपालपुर में जेडीयू के बुलो मंडल 58135, औराई में बीजेपी की रमा निषाद 57206, आलमनगर में जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव 55465, राजगीर में जेडीयू के कौशल किशोर 55428, धमदाहा में जदयू की लेशी सिंह 55159, झंझारपुर में बीजेपी के नीतीश मिश्रा 54849, जमुई में बीजेपी की श्रेयसी सिंह 54498 और पीरपैंती में बीजेपी के मुरारी पासवान 53107 वोट के अंतर से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।

