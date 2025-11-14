Bihar Results Congress Seats LIVE: बिहार चुनाव में कितनी सीटों पर जीतेगी कांग्रेस, थोड़ी देर में आएंगे रुझान

संक्षेप: Bihar Results Congress Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती आज शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज पाएगी, इसके रुझान थोड़ी देर में आने लगेंगे। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है।

Bihar Result Congress Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत और हार मिलेगी, इसके रुझान थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का अधिक से अधिक सीटें जीतना जरूरी है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जबकि बाद में 7 और नाम जोड़े गए। कांग्रेस का दावा है कि इस बार उसने अपने संगठन को मजबूत किया और बेहतर प्रदर्शन करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस ने कई प्रमुख नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा (आरक्षित) सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान को कदवा से टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में शाश्वत केदार पांडेय को नरकटियागंज से और कमरुल होदा को किशनगंज से प्रत्याशी घोषित किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य इस बार 2020 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी केवल 19 सीटें जीत सकी थी। उस समय उसका कुल वोट शेयर 9.48 प्रतिशत रहा था।