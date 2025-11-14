Bihar Results BJP Seats LIVE: बिहार रिजल्ट में भाजपा की जीत एनडीए सरकार के लिए अहम, पार्टी नंबर 1 बनेगी?

संक्षेप: Bihar Results BJP Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से शुरुआती रुझान के साथ शुरू हो जाएंगे. एनडीए में बीजेपी 101 सीट लड़ी है इसलिए आगे भी राजग सरकार के बने रहने के लिए भाजपा की जीत अहम है।

Bihar Result BJP Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पार्टी नंबर वन बनेगी या नहीं, ये सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही मतगणना से साफ हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चला रहे एनडीए की सरकार आगे भी बने, इसके लिए भाजपा की जीत बहुत अहम है क्योंकि पार्टी विधानसभा की 243 में 101 सीटों पर लड़ी है। पहली बार बिहार विधानसभा में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) बराबर सीटों पर लड़ रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी 74 सीट के साथ विधानसभा में पार्टी नंबर 2 और 43 सीट के साथ जेडीयू पार्टी नंबर 3 बनकर आई थी और एनडीए की सरकार बनी थी।

मतगणना से पहले विजय सिन्हा पहुंचे मंदिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंहा मतगणना से पहले मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी चुनाव में विजय कुमार सिंहा और आरजेडी एमएलसी के बीच नोंकझोक ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।

‘नरेंद्र, नीतीश - दमदार और असरदार’ भाजपा ने अजय आलोक ने चुनावी मतगणना शुरू होने से पहले एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी दमदार और असरदार है। अजय आलोक का कहना है कि कोई आश्चर्य ना हो अगर 2010 के चुनावी रिकॉर्ड इस बार टूट जाएं।

एग्जिट पोल से भाजपा गदगद बिहार चुनावों के रुझान अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स ने भाजपा को गदगद कर दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है। अगर यही एग्जिट पोल्स चुनावी नतीजों में तब्दील हुए तो भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी के और करीब पहुंच जाएगी।

एनडीए में किसके पास कितनी सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की 101-101 सीटों के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (लोजपा-आर) 29 सीट, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) 6-6 सीट पर लड़ी है। एक-दो सीटों पर एनडीए दलों के कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया था, जिसके बदले गठबंधन ने निर्दलीय लड़ रहे अपने ही बागी नेताओं को समर्थन दे दिया है।