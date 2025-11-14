Hindustan Hindi News
Bihar Results BJP Seats LIVE: बिहार रिजल्ट में भाजपा की जीत एनडीए सरकार के लिए अहम, पार्टी नंबर 1 बनेगी?

संक्षेप: Bihar Results BJP Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से शुरुआती रुझान के साथ शुरू हो जाएंगे. एनडीए में बीजेपी 101 सीट लड़ी है इसलिए आगे भी राजग सरकार के बने रहने के लिए भाजपा की जीत अहम है।

Fri, 14 Nov 2025 06:43 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Result BJP Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पार्टी नंबर वन बनेगी या नहीं, ये सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही मतगणना से साफ हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चला रहे एनडीए की सरकार आगे भी बने, इसके लिए भाजपा की जीत बहुत अहम है क्योंकि पार्टी विधानसभा की 243 में 101 सीटों पर लड़ी है। पहली बार बिहार विधानसभा में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) बराबर सीटों पर लड़ रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी 74 सीट के साथ विधानसभा में पार्टी नंबर 2 और 43 सीट के साथ जेडीयू पार्टी नंबर 3 बनकर आई थी और एनडीए की सरकार बनी थी।

मतगणना से पहले विजय सिन्हा पहुंचे मंदिर

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंहा मतगणना से पहले मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी चुनाव में विजय कुमार सिंहा और आरजेडी एमएलसी के बीच नोंकझोक ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।

‘नरेंद्र, नीतीश - दमदार और असरदार’

भाजपा ने अजय आलोक ने चुनावी मतगणना शुरू होने से पहले एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी दमदार और असरदार है। अजय आलोक का कहना है कि कोई आश्चर्य ना हो अगर 2010 के चुनावी रिकॉर्ड इस बार टूट जाएं।

एग्जिट पोल से भाजपा गदगद

बिहार चुनावों के रुझान अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स ने भाजपा को गदगद कर दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है। अगर यही एग्जिट पोल्स चुनावी नतीजों में तब्दील हुए तो भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी के और करीब पहुंच जाएगी।

एनडीए में किसके पास कितनी सीट

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की 101-101 सीटों के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (लोजपा-आर) 29 सीट, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) 6-6 सीट पर लड़ी है। एक-दो सीटों पर एनडीए दलों के कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया था, जिसके बदले गठबंधन ने निर्दलीय लड़ रहे अपने ही बागी नेताओं को समर्थन दे दिया है।

बड़े नेताओं को भी भाजपा ने बनाया उम्मीदवार

भाजपा ने इस चुनाव में कई ऐसे नेताओं को विधानसभा लड़ाया है, जो काफी समय से विधान परिषद में हैं। जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से लड़ाया गया है जो लंबे समत तक उनके पिता शकुनी चौधरी के कब्जे में रही थी। पिछली बार यहां से जेडीयू जीती थी लेकिन बीजेपी ने यह सीट लेकर सम्राट को लड़ाया है। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को सीवान से लड़ाया गया है जो कभी विधानसभा में नहीं रहे। बीजेपी के प्रमुख कैंडिडेट में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार, नितिन नबीन, संजीव चौरसिया, नीरज सिंह बबलू, हरिभूषण ठाकुर बचौल, मैथिली ठाकुर, सुरेंद्र मेहता, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी शामिल हैं।

घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
