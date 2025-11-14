Hindustan Hindi News
Bihar Results Asaduddin Owaisi AIMIM Seats LIVE: काउंटिंग शुरू, पहले 30 मिनट पोस्टल बैलट की होगी गिनती

संक्षेप: Bihar Results Asaduddin Owaisi AIMIM Seats LIVE: काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले 30 मिनट पोस्टल बैलट, ईवीएम 8.30 AM से खुलेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:18 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Result Asaduddin Owaisi AIMIM Seats LIVE: बिहार चुनाव मतगणना आरंभ है। सुबह 8 से 8.30 तक बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। 8:30 के बाद ईवीएम वोट काउंटिंग होगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें से ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र की मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 5 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें शामिल थीं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ा हर एक अपडेट यहां…

सुबह 8 बजे- वोट काउंटिंग 8 AM से शुरू। पोस्टल बैलट: 8:00–8:30 तक; ईवीएम काउंटिंग: 8:30 AM से आगे।

सुबह 7:40 बजे - बिहार विधानसभा चुनाव में डाले मतों की गिनती आज संपन्न होगी। राज्यभर के 38 जिलों के 46 स्थानों पर सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया के कारण पटना के स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे।

AIMIM का मुख्य फोकस सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी की पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा भी बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 24 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी। उन चुनावों में पार्टी ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बाद में इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। 2020 में AIMIM की जीत ने महागठबंधन (राजद-कांग्रेस) की संभावनाओं को खासा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि ये सीटें मुस्लिम-यादव समीकरण वाली थीं।

ओवैसी की पार्टी मुख्य रूप से महागठबंधन के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाती है। सीमांचल इलाका पारंपरिक रूप से महागठबंधन का गढ़ रहा है, जो AIMIM की वजह से कमजोर हुआ है। 2020 में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार भी AIMIM के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को सीधी क्षति की संभावना है, जबकि एनडीए को सीमांचल में मुकाबला थोड़ा आसान हो सकता है। मुस्लिम वोट बंटने की वजह से महागठबंधन को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिससे एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। हालांकि, कई एग्ज़िट पोल के अनुसार AIMIM को इस बार कम सीटें मिलने की संभावना है। सीमांचल में उसे 2025 के चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

