Bihar Result Ramgarh Seat: एनडीए की आंधी के बीच बसपा के लिए खुशखबरी, बिहार में खुला खाता
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा के लिए एक खुशखबरी आई है। बसपा का बिहार में खाता खुल गया है। बसपा ने बिहार में 181 सीटों पर चुनाव लड़ी है।
Bihar Election Result: बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 230 से ज्यादा सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुछ सीटों की मतगणना जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को आए नतीजों में एनडीए की आंधी चल गई। जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमटकर रह गया। एनडीए की जीत और आरजेडी की हार के बीच बसपा के लिए एक खुशखबरी जरूर आ गई। बिहार में 181 सीटों पर लड़ी बसपा का खाता खुल गया। बसपा ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया। भाजपा यहां दूसरे नंबर पर रही और महज 30 वोटों के अंतर से हार गई। बाकी की 180 सीटों पर बसपा की जीत भले ही न हुई हो लेकिन इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।
बिहार में बसपा ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा ने सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया था। जबकि भाजपा ने अशोक कुमार सिंह पर दांव लगाया था। आरजेडी ने अजीत कुमार और जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर आनंद कुमार सिंह पर दांव लगाया था। बसपा के सतीश कुमार सिंह ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को इस सीट पर महज 30 वोटों के अंतर से परास्त कर दिया। सतीश कुमार को 72689 वोट मिले, जबकि भाजपा के अशोक को 72659 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। बतादें कि कुछ दिन पहले इस सीट पर भाजपा के अशोक सिंह ने चुनाव जीता था। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह यहां से जीते थे। 2024 में वह सांसद बन गए। इसके बाद सुधाकर ने रामगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था। तब इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। उपचुनाव में सुधाकर ने अपने भाई अजीत को राजद की टिकट से लड़ाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। इस बार भी आरजेडी ने अजीत पर दांव लगाया था। लेकिन इस बार ये सीट बसपा के खाते में चली गई।
आरजेडी यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। रामगढ़ में बसपा ने जीत तो हासिल कर ली लेकिन दूसरे सीटों पर उम्मीदवार को जिता नहीं सकी। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग के अनुसार यूपी के पास जिलों वाली जो सीटें हैं वहां बसपा को अच्छा-खासा वोट मिला है। रोहतास जिले की करहगर सीट पर बसपा दूसरे नंबर पर रही है। यहां जेडीयू जीती थी। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। चैनपुर की बात करें तो बसपा यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। इस सीट पर जेडीयू के जमा खान ने परचम लहराया और जीत हासिल की। पिछले विधानसभा चुनाव में जमा खान ने बसपा से ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने जीत भी हासिल की थी और जेडीयू में मंत्री बने थे। लेकिन इस बार जमा खन ने जेडीयू के टिकट पर दांव आजमाया और जीत हासिल की।