Bihar Result Ramgarh Seat: एनडीए की आंधी के बीच बसपा के लिए खुशखबरी, बिहार में खुला खाता

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा के लिए एक खुशखबरी आई है। बसपा का बिहार में खाता खुल गया है। बसपा ने बिहार में 181 सीटों पर चुनाव लड़ी है।

Bihar Election Result: बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 230 से ज्यादा सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुछ सीटों की मतगणना जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को आए नतीजों में एनडीए की आंधी चल गई। जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमटकर रह गया। एनडीए की जीत और आरजेडी की हार के बीच बसपा के लिए एक खुशखबरी जरूर आ गई। बिहार में 181 सीटों पर लड़ी बसपा का खाता खुल गया। बसपा ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया। भाजपा यहां दूसरे नंबर पर रही और महज 30 वोटों के अंतर से हार गई। बाकी की 180 सीटों पर बसपा की जीत भले ही न हुई हो लेकिन इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

बिहार में बसपा ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा ने सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया था। जबकि भाजपा ने अशोक कुमार सिंह पर दांव लगाया था। आरजेडी ने अजीत कुमार और जनसुराज पार्टी ने इस सीट पर आनंद कुमार सिंह पर दांव लगाया था। बसपा के सतीश कुमार सिंह ने भाजपा के अशोक कुमार सिंह को इस सीट पर महज 30 वोटों के अंतर से परास्त कर दिया। सतीश कुमार को 72689 वोट मिले, जबकि भाजपा के अशोक को 72659 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। बतादें कि कुछ दिन पहले इस सीट पर भाजपा के अशोक सिंह ने चुनाव जीता था। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह यहां से जीते थे। 2024 में वह सांसद बन गए। इसके बाद सुधाकर ने रामगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था। तब इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। उपचुनाव में सुधाकर ने अपने भाई अजीत को राजद की टिकट से लड़ाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। इस बार भी आरजेडी ने अजीत पर दांव लगाया था। लेकिन इस बार ये सीट बसपा के खाते में चली गई।