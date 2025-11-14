Bihar Result NDA Seats LIVE: एनडीए की बिहार से होगी विदाई या जनता देगी फिर से सत्ता की चाभी?

संक्षेप: NDA Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बिहार में एनडीए को सत्ता में वापसी करने के लिए कम से कम 123 सीट जीतन होगी। बीजेपी, जेडीयू के अलावा चिराग पासवाना, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी बड़ी जिम्मेदारी है।

Bihar Results NDA Seats LIVE: बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की मगगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। एनडीए को फिर से सरकार बनाने के लिए विधानसभा के 243 में से 12 सीट पर विजय प्राप्त करनी होगी। एनडीए में भाजपा और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (राम विलास) ने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6-6 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तब उन्हें तो कोई खास सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जेडीयू के कई उम्मीदवारों को उन्होंने खेल बिगाड़ दिया था।

8 बजे से शुरू हो रही मतगणना

बिहार विधानसभा की चुनावी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती से पता चलेगा कि सरकारी कर्मचारियों का रुझान किस पार्टी की ओर है। आत्मविश्वास से भरा एनडीए बिहार मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले बिहार एनडीए के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया एक बार फिर से एनडीए की बिहार में सत्ता वापसी हो रही है।

बीजेपी और जेडीयू दोहरा पाएंगे 2010 का रिकॉर्ड? बीते कुछ चुनावों को अगर छोड़ दें तो बिहार में भाजपा और जेडीयू बहुत लम्बे समय से एक साथ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक सफलता मिली थी। तब जेडीयू को 115 सीट और भाजपा को 91 सीट मिली थी। इस बार दोनों पार्टियां 101-101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए के इन दो बड़े घटक दलों के बेहतर प्रदर्शन पर ही सत्ता वापसी निर्भर है।

छोटे सहयोगी दलों से NDA को धाकड़ प्रदर्शन की उम्मीद एनडीए में शामिल तीन अन्य दलों के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर एनडीए के यह सहयोगी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करने में फेल हुईं तो सरकार बनाने की राह कठिन हो जाएगी।