Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Result NDA Seats Live updates latest trends of BJP JDU LJP lead trail victory win on 243 assembly seats contested
Bihar Result NDA Seats LIVE: एनडीए की बिहार से होगी विदाई या जनता देगी फिर से सत्ता की चाभी?

Bihar Result NDA Seats LIVE: एनडीए की बिहार से होगी विदाई या जनता देगी फिर से सत्ता की चाभी?

संक्षेप: NDA Seats LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बिहार में एनडीए को सत्ता में वापसी करने के लिए कम से कम 123 सीट जीतन होगी। बीजेपी, जेडीयू के अलावा चिराग पासवाना, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। 

Fri, 14 Nov 2025 06:34 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Results NDA Seats LIVE: बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की मगगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। एनडीए को फिर से सरकार बनाने के लिए विधानसभा के 243 में से 12 सीट पर विजय प्राप्त करनी होगी। एनडीए में भाजपा और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (राम विलास) ने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6-6 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तब उन्हें तो कोई खास सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जेडीयू के कई उम्मीदवारों को उन्होंने खेल बिगाड़ दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

8 बजे से शुरू हो रही मतगणना

बिहार विधानसभा की चुनावी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती से पता चलेगा कि सरकारी कर्मचारियों का रुझान किस पार्टी की ओर है।

आत्मविश्वास से भरा एनडीए

बिहार मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले बिहार एनडीए के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया एक बार फिर से एनडीए की बिहार में सत्ता वापसी हो रही है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बीजेपी और जेडीयू दोहरा पाएंगे 2010 का रिकॉर्ड?

बीते कुछ चुनावों को अगर छोड़ दें तो बिहार में भाजपा और जेडीयू बहुत लम्बे समय से एक साथ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक सफलता मिली थी। तब जेडीयू को 115 सीट और भाजपा को 91 सीट मिली थी। इस बार दोनों पार्टियां 101-101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए के इन दो बड़े घटक दलों के बेहतर प्रदर्शन पर ही सत्ता वापसी निर्भर है।

छोटे सहयोगी दलों से NDA को धाकड़ प्रदर्शन की उम्मीद

एनडीए में शामिल तीन अन्य दलों के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर एनडीए के यह सहयोगी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करने में फेल हुईं तो सरकार बनाने की राह कठिन हो जाएगी।

एग्जिट पोल में NDA सरकार

दूसरे चरण के वोटिंग के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 140 से 150 सीट के आस-पास इस बार मिल सकते हैं।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Nda Bihar Elections bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।