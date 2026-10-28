दिवाली पर गरीबों के बीच मिठाई और पर्व का सामान बांटें मठ-मंदिर, रणबीर नंदन की अपील
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने राज्य के सभी मंदिर व मठ से अपील की है कि वो दिवाली के मौके पर अपने इलाके के जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच दीपावली के सामान व मिठाई बांटें, ताकि वो भी पर्व मना सकें।
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष प्रो. रणबीर नंदन ने राज्य के 4,500 से अधिक पंजीकृत मठ-मंदिरों से अपील की है कि दीपावली के मौके पर सब लोग गरीबों के बीच मिठाइयां बांटें और छठ महापर्व से पहले स्थानीय नदी, तालाब और जलाशयों की साफ-सफाई और घाट तैयार करने का मोर्चा संभालें। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों का दायित्व केवल अनुष्ठान और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक त्योहार की खुशियां पहुंचाना नैतिक कर्तव्य है। न्यास पर्षद अध्यक्ष ने मठ और मंदिर को इस आशय का पत्र भेजकर दिवाली को सही मायनों में प्रकाश पर्व बनाने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है।
प्रो. रणबीर नंदन ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को भी बिना किसी अभाव के पर्व- त्योहार मनाने का अधिकार है। यदि राज्य के हजारों मठ-मंदिर अपने-अपने क्षेत्र के गरीबों और वंचित परिवारों की जिम्मेदारी उठा लें और उनके बीच मिठाई व जरूरी सामग्रियों का वितरण करें, तो लाखों घरों की दिवाली रोशन हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह पहल सुनिश्चित करेगी कि उत्सव एक वृहद सामाजिक समरसता का रूप ले।
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दीपावली के तत्काल बाद छठ महापर्व के लिए भी न्यास पर्षद ने कार्ययोजना बनाई है। प्रो. नंदन ने कहा कि छठ प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य का व्रत है और आज यह पर्व अनेक देशों में मनाया जा रहा है। आम जनमानस की गहरी धारणा है कि इस व्रत में आर्थिक एवं शारीरिक योगदान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोग घर से बाहर तक साफ-सफाई से लेकर फल वितरण के कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग देते हैं। उन्होंने इसी जन-आस्था को आधार बनाते हुए मठ एवं मंदिरों के महंतों एवं न्यास समितियों से अपील की है कि वे पुख्ता योजना बनाएं, जिससे इस महापर्व में आम जनता को अधिकतम सहूलियत मिले।
उन्होंने बताया कि बिहार में 2.8 लाख से अधिक छोटे-बड़े जल निकाय, तालाब और पोखर हैं, जहां करोड़ों छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में मंदिरों के नेतृत्व में स्थानीय स्वयंसेवकों और जन-समर्थन के साथ घाटों की सफाई का यह अभियान एक बड़े जन-आंदोलन में तब्दील हो सकता है। नंदन ने कहा कि सच्ची आराधना मानव सेवा और सामाजिक समानता में निहित है।