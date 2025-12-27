Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar receives four Amrit Bharat trains in new year preparations to run on these routes
नए साल में बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात; इन रूट पर चलाने की तैयारी, परिचालन मार्च से

नए साल में बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात; इन रूट पर चलाने की तैयारी, परिचालन मार्च से

संक्षेप:

रेलवे नए साल में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे की योजना के तहत मुजफ्फरपुर से सूरत, समस्तीपुर से अमृतसर, पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी।

Dec 27, 2025 01:17 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वसं
share Share
Follow Us on

रेलवे नए साल पर बिहार को चार अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देने की तैयारी कर रहा है। इनमें दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन उत्तर बिहार से होगा। इन ट्रेनों का परिचालन सूरत, अमृतसर, मुंबई आदि शहरों के लिए किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। मार्च के अंत तक चारों ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेलवे नए साल में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे की योजना के तहत मुजफ्फरपुर से सूरत, समस्तीपुर से अमृतसर, पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मार्च तक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। इधर, पूमरे के अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के निर्देश पर पूमरे के पांच रेल मंडलों में टाइम टेबल को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। प्रस्तावित समय सारणी के साथ जल्द ही रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

ये भी पढ़ें:मेरठ : पल्लवपुरम में व्यापारियों ने फूंका बांग्लादेश सरकार का पुतला
ये भी पढ़ें:1 जनवरी से बिहार के एक और जिले में शुरू होगी पिंक बस सेवा, महिलाएं ही चलाएंगी

मुजफ्फरपुर-सूरत रूट पर टिकट की मारामारी

मुजफ्फरपुर जंक्शन से सूरत, दिल्ली व पंजाब के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से स्लीपर और जनरल श्रेणी के यात्रियों को राहत मिलेगी। वर्तमान में मुजफ‌फरपुर, पाटलिपुत्र होकर दो अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। इसके बावजूद सीटों के लिए हमेशा मारामारी रहती है। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को काफी परेशानी होती है। मुजफ्फरपुर से दो अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन होता है। मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली (हैदराबाद) और सहरसा-लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन साप्ताहिक होता है।

जरूरत के अनुसार दी जाएंगी नई ट्रेनें

रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि पूमरे सहित अन्य जोन से नई ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मिला है। यात्रियों की जरूरत के अनुसार नई ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए अमृत भारत ट्रेनों की करीब 100 रैक का निर्माण तेजी से जारी है। साथ ही लगभग 200 वंदे भारत और 50 नमो भारत की रैक भी तैयार की जा रही है। बताया कि बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत चलाने के प्रस्ताव आए हैं। इनके आधार पर रेलवे सर्वे करा नई ट्रेनें देगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Indian Railway Train
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।