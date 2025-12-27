नए साल में बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात; इन रूट पर चलाने की तैयारी, परिचालन मार्च से

संक्षेप: रेलवे नए साल में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे की योजना के तहत मुजफ्फरपुर से सूरत, समस्तीपुर से अमृतसर, पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी।

रेलवे नए साल पर बिहार को चार अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देने की तैयारी कर रहा है। इनमें दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन उत्तर बिहार से होगा। इन ट्रेनों का परिचालन सूरत, अमृतसर, मुंबई आदि शहरों के लिए किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। मार्च के अंत तक चारों ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

रेलवे नए साल में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे की योजना के तहत मुजफ्फरपुर से सूरत, समस्तीपुर से अमृतसर, पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मार्च तक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। इधर, पूमरे के अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के निर्देश पर पूमरे के पांच रेल मंडलों में टाइम टेबल को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। प्रस्तावित समय सारणी के साथ जल्द ही रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

मुजफ्फरपुर-सूरत रूट पर टिकट की मारामारी मुजफ्फरपुर जंक्शन से सूरत, दिल्ली व पंजाब के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से स्लीपर और जनरल श्रेणी के यात्रियों को राहत मिलेगी। वर्तमान में मुजफ‌फरपुर, पाटलिपुत्र होकर दो अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। इसके बावजूद सीटों के लिए हमेशा मारामारी रहती है। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को काफी परेशानी होती है। मुजफ्फरपुर से दो अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन होता है। मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली (हैदराबाद) और सहरसा-लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन साप्ताहिक होता है।